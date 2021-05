partita-del-cuore,-news:-arruolato-anche-pierpaolo-sileri

Si avvicina l’appuntamento con La Partita del Cuore che per la prima volta sarà trasmessa su Canale Cinque, e quindi da Mediaset, dopo 29 edizioni in onda sulla Rai. L’evento è previsto per la prima serata di martedì 25 maggio e sarà condotto da Federica Panicucci (pare che inizialmente si fosse pensato a Piero Chiambretti, ma il presentatore piemontese avrebbe declinato l’offerta). Ad affiancare la conduttrice di Mattino 5, a bordo campo, ci sarà Giorgia Rossi mentre la telecronaca vera e propria del match sarà gestita dal vulcanico Pierluigi Pardo, con il sostegno degli spassosi interventi di Gene Gnocchi. In campo invece ci sarà una grossa novità rispetto a quelle già note. All’ultimo è stato arruolato un personaggio politico assai presente nell’ultimo periodo in tv, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. A darne notizia in anteprima è Fanpage.it

La partita si gioca all’Allianz Stadium di Torino, vale a dire il centro sportivo che solitamente ospita le partite casalinghe della Juventus. Naturalmente sarà trasmesso in diretta sulla rete principale del Biscione. A contendersi la vittoria da un lato la Nazionale Cantanti e dall’altro i Campioni per la ricerca. Le due compagini saranno rispettivamente capitanate da Enrico Ruggeri e Andrea Agnelli. L’evento è a sostegno della Fondazione Candiolo per la Ricerca sul Cancro, presieduta da Donna Allegra Agnelli.

Partita del Cuore: i team

Sempre come riferisce Fanpage.it, seppur è probabile che ci possa essere qualche variazione nei due team prima di arrivare al 25 maggio, le formazioni dovrebbero essere le seguenti. Per quanto concerne il team dei Campioni per la Ricerca, oltre al già citato Andrea Agnelli, dovrebbero esserci John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Nelson Dida, Gigi Buffon. Quindi i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz. E ancora: il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e qualche altra personalità sportiva di spicco.

La squadra della Nazionale Cantanti, timonata dall’intramontabile Enrico Ruggeri, si impreziosirà delle performance di Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova. Spazio anche ai rapper Shade e Random, e anche l’ex interista Maicon. A questi si aggiungerà qualche altro tassello.