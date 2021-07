Partorirà in diretta streaming: polemiche sul guadagno assurdo per l’evento

Le hanno offerto la bellezza di 12mila euro per riprendere il grande evento in diretta, una decisone che ha allarmato non poco la sua community.

Sempre più spesso alcune donne dello spettacolo accettano di rendere pubblica la loro vita privata mettendo allo scoperto momenti anche molto intimi e delicati.

Nell’elenco troviamo anche molti nomi illustri che hanno deciso di condividere il delicato momento del parto, da sempre visto da moltissime invece come istante da vivere nel privato assieme al proprio partner lontano dagli occhi indiscreti.

Non è dello stesso avviso una nota influencer italiana che ha accettato la proposta di un sito per adulti che le ha offerto 12mila euro per sottoporsi a tale prova di coraggio.

Vediamo chi è la temeraria e cosa ha risposto per giustificare la sua scelta.

L’influencer Carla Bellucci partorirà in diretta streaming

Ha deciso di mostrarsi al naturale sotto i riflettori nonostante il momento delicato e la poca igiene del parto, con la sua intimità svelata in diretta streaming.

Si tratta di Carla Bellucci, modella 39enne nota sui social per la sua stravaganza ed esuberanza. Prorompente e sempre sfacciata, ha deciso di continuare la sua strada anche ora che è al termine della sua prima gravidanza.

Per ora mi hanno offerto questa cifra per trasmettere la nascita del mio bambino. E mi sono detta: perché no? In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me.

Poi prosegue nella sua motivazione: “Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV, non riesco a vedere la differenza. Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi. Sarò nervosa quel giorno ma come posso rifiutare?” ha spiegato la modella a Radio 105.

Ovviamente la sua community si è divisa, in molti sostengono che si tratta di una situazione troppo privata per essere messa alla berlina anche se per soldi facili.