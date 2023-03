Pas anulimit të konkursit, MAShTI pret rekrutimin e inspektorëve të rinj

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit pret që në javët në vijim të fillojë procesin e rekrutimit të inspektorëve të rinj.

Zëvendësministrja Edona Maloku-Bërdyna ka pranuar se nuk ka inspektorë të mjaftueshëm, duke shtuar se një ndër qëllimet e qeverisë mbetet rritja e numrit të tyre.

Një konkurs për inspektor të arsimit ishte hapur në fund të vitit të kaluar, por i njëjti ishte anuluar.

Në një konferencë për media, Maloku-Bërdyna ka thënë se komisioni vlerësues kishte gjetur shkelje në këtë konkurs.

“Jemi të vetëdijshëm se kemi numër të vogël të inspektorëve të arsimit, dhe me qëllim të rritjes së cilësisë së arsimit në vend, njëra ndër qëllimet tona ka qenë edhe mbetet rritja e numrit të inspektorëve, synimi i këtij konkursi ka qenë pikërisht ky, ku me kërkesën tonë Ministria e Punëve të Brendshme e ka hapur konkursin dhe janë zhvilluar të gjitha procedurat, por që pastaj komisioni vlerësues ka gjetur se ka pasur disa shkelje ose hapa që në procedurë nuk kanë shkuar siç duhet, kështu që me rekomandimin e tyre është anuluar konkursi. Ne presim që në javët në vijim t’i kthehemi prapë kësaj pune dhe të vazhdojmë me rekrutimin e inspektorëve të rinj, sepse e kemi shumë me rëndësi që ata të jenë në sistem sa më parë”, ka thënë ajo, shkruan KP.

Ajo ka thënë se janë duke i evidentuar hapësirat për ndërtimin e çerdheve në komuna të ndryshme të Kosovës.

Maloku-Bërdyna ka bërë të ditur se është hapur tenderi për ndërtimin e tri çerdheve të reja, në Batllavë, Fushë-Kosovë dhe Godanc të Shtimes.

“Kemi hapur tenderin edhe për ndërtimin e tri çerdheve të reja, në Batllavë të Podujevës, Fushë-Kosovë dhe në Godanc të Shtimes. Ministria e Arsimit do të vazhdojë me planin për ndërtimin e çerdheve dhe kopshteve të reja për të siguruar hapësirat e nevojshme për secilin fëmijë. Po ashtu, jemi në kontakt edhe me komunat për evidentimin e hapësirave për ndërtimin e çerdheve të reja si aktivitet i shtuar këtë vit dhe vitin e ardhshëm”, ka thënë ajo./KP/.

The post Pas anulimit të konkursit, MAShTI pret rekrutimin e inspektorëve të rinj appeared first on Dukagjini.

The post Pas anulimit të konkursit, MAShTI pret rekrutimin e inspektorëve të rinj appeared first on Dukagjini.

Ufficio Stampa