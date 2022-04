“Pas très féminin mais c’est pas grave” : l’étonnante confidence de Caroline Roux sur ses interviews

Caroline Roux est une femme qui mène une vie à cent à l’heure. Journaliste phare sur France 2, elle a accordé une interview à nos confrères de L’Equipe, dans laquelle elle a dévoilé différentes anecdotes au sujet de sa jeunesse. Elle a notamment évoqué faire énormément de sport : “Outre le ski, je pratique tout ce qui est nécessaire pour ne pas avoir mal au dos, type yoga, étirements. Petite, j’enchaînais les angines, mon médecin de famille m’avait dit : ‘J’arrête de te prescrire des médicaments. Ton médicament, c’est le sport.'”, a-t-elle confié aux journalistes.

Caroline Roux évoque également une habitude quelque peu gênante selon elle : “Je suis physiquement engagée quand j’interviewe, cela n’est pas très féminin, mais ce n’est pas grave. J’ai tendance à poser mes deux mains sur la table, à avancer le buste… Parfois, je me dis que je dois me redresser, mais ça fait partie de mon caractère et de ma manière de présenter les émissions”, a-t-elle déclaré. L’animatrice des Quatre Vérités fait alors très attention à la façon dont elle se comporte : “En cette période éruptive, je fais attention à garder des expressions neutres sur mon visage. Je suis très expressive dans la vie et cela peut vite être mal interprété”.

Caroline Roux est une maman comblée

Caroline Roux qui est aussi une maman, n’hésite pas à faire très attention à l’avis de ses enfants : “Très régulièrement je leur demande si ça va, s’ils n’en ont pas marre de moi, s’ils me voient assez, bref si tout va bien. Je le fais sincèrement. Ce qui est sûr, c’est que je suis beaucoup plus souple et plus joyeuse dans la vie que l’image que je peux avoir à l’antenne, où je manie des sujets qui sont quand même lourds et durs”, a-t-elle expliqué. La journaliste de France 2 est l’heureuse maman de Rosalie et Marceau.

