Páscoa: mercados de Campinas têm diferença de até 66,7% no preço de barras de chocolate, diz Procon

Levantamento do órgão municipal encontrou variação de até 60% no valor dos mesmos ovos de Páscoa. Veja a lista completa. Ovos de páscoa à venda

Reprodução/TV Globo

O preço da mesma barra de chocolate chega a variar 66,7% nos supermercados de Campinas (SP). A divergência foi revelada na pesquisa de Páscoa do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) da metrópole divulgada nesta sexta-feira (31).

A coleta de preços ocorreu entre 16 e 30 de março em sete supermercados. Foram avaliados 131 itens:

54 ovos de diversas marcas

55 barras de chocolates

12 colombas pascais

10 caixas ou pacotes de chocolate

O produto com a maior diferença de preços foi a barra de chocolate Special Dark que em um mercado custa R$ 6,59 e, em outro, chega a ser vendido por R$ 10,99.

Além da diferença entre as barras de chocolate, os funcionários do Procon encontraram grande divergência nos preços dos mesmos ovos de Páscoa. Segundo o levantamento, o mesmo produto possui diferença de até 60,02% na comparação entre os mercados.

“Os bolos pascais, por sua vez, têm menor diferença entre os estabelecimentos pesquisados, sendo de 11,77% a maior variação de preços”, completou o órgão, em nota.

Confira a pesquisa completa, com os valores e as marcas, aqui.

Variação entre as marcas

O Procon também chama a atenção para a variação de preço entre marcas de ovos de Páscoa. Enquanto um modelo de 354 gramas custa, em média, R$ 103,76, um item de outra marca e peso semelhante possui preço médio de R$ 54,79.

Diretora do Procon Campinas, Yara Pupo defende a tradicional pesquisa de preços em diversos mercados para que os consumidores consigam pagar valores mais acessíveis.

O órgão também recomenda que o morador avalie o orçamento e os custos adicionais, como frete e deslocamento.

A atenção aos rótulos para verificar se contém identificação do fabricante, data de fabricação e validade, peso, composição, informação de risco à saúde e segurança também é importante.

“Selos de inspeção federal e do Inmetro, no caso de ovos de chocolate com brinquedos, devem estar na embalagem”, informou o Procon.

VÍDEOS: destaques da região de Campinas

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Mata