Pass vaccinal sur le plateau de TPMP : un député crée le malaise en révélant ne pas avoir été contrôlé

Il a été transparent. La crise du Covid-19 est au centre de l’attention depuis mars 2020. De nombreuses restrictions ont été mises en place par le gouvernement au fil des mois pour l’éradiquer. Celles-ci ont beaucoup fait parler, notamment le pass sanitaire puis maintenant le pass vaccinal, entré en vigueur le 15 janvier dernier. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mercredi 9 février, Cyril Hanouna a reçu Marisa, organisatrice du mouvement “convoi de la liberté” et Gaylord Leduc, un participant. Face à eux se trouvait Roland Lescure, député LREM qui, lorsqu’il a évoqué le pass vaccinal, a créé un grand malaise. Un débat sur la vaccination était lancé et les chroniqueurs affirmaient que, pour rentrer sur le plateau de l’émission, il fallait avoir un pass vaccinal et que celui-ci était contrôlé. Roland Lescure était assez surpris et a immédiatement indiqué : “Alors, dans ces cas-là, on ne m’a pas demandé le mien“. Ce à quoi Cyril Hanouna a rétorqué : “Non ? C’est vrai ?” avant d’ajouter : “C’est bizarre parce que la sécurité le demande à tout le monde“. De son côté, le député a confié, afin de prouver sa bonne foi : “Je l’ai là, sur moi, je le montre si vous voulez“. Une révélation très inattendue, qui n’est pas passée inaperçue.

Un sujet qui divise. La vaccination contre le Covid-19 est au centre de l’attention depuis plusieurs mois. La majorité des français sont vaccinés, avec trois doses pour certains et d’autres sont toujours réticents à sauter le pas. De son côté, Roland Lescure a souhaité apporter des précisions. “On avait un choix à faire“, a-t-il lancé. “Soit on rendait la vaccination obligatoire pour tout le monde, soit on renforçait les contraintes sur les non-vaccinés de manière à privilégier une vie pas si normale pour les non-vaccinés“, a-t-il poursuivi avant d’ajouter : “C’est le choix qu’on a fait“. Un choix qui a fait polémique mais qui, selon les propos du député LREM, a permis aux restaurants de “rester ouverts le 31 décembre et d’écouler leurs stocks contrairement au Canada où tout était fermé“. Par la suite, il a affirmé : “On a pu réveillonner. Ce n’était pas la fête du siècle mais on a pu être en famille“. Face aux chroniqueurs, Roland Lescure s’est également réjoui du fait que les écoles sont restées ouvertes et que la rentrée des classes n’a pas été repoussée. “Nos enfants sont allés à l’école. Le protocole était compliqué, c’était le bordel mais les enfants étaient à l’école”, a-t-il déclaré. Un débat qui divise sur le plateau.

Roland Lescure : pourquoi le ton est-il monté avec Raymond Aabou ?

Sur le plateau de Cyril Hanouna, les chroniqueurs n’ont pas leur langue dans leur poche et ce fut le cas de Raymond Aabou. Remonté contre les propos tenus par Roland Lescure, il a expliqué ce qui, selon lui, n’allait pas dans la gestion de l’épidémie et des non-vaccinés. “Pourquoi la-plupart des gens sont-ils vaccinés ? Parce que vous vouliez leur enlever leur vie“, a-t-il lancé. “Le choix était de privilégier ceux qui voulaient se faire vacciner“, a expliqué le député. “Sinon on va les emmerder“, a rétorqué le chroniqueur. Des propos tenus par Emmanuel Macron il y a quelques semaines et qui ne sont pas passés inaperçus.

