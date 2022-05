passa-la-legge-salvamare:-via-libera-ai-pescatori-che-portano-a-riva-la-plastica-recuperata-con-le-reti

“Oggi è una giornata storica per i diritti dell’ambiente. Sono quattro anni che aspettavo di annunciare a gran voce che la legge Salvamare è diventata legge dello Stato!”. Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, commenta così l’approvazione in via definitiva da parte del Senato della Repubblica del Disegno di Legge “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (Legge Salvamare)” in seguito alle modifiche apportate in sede legislativa alla Camera lo scorso aprile.

“Finalmente, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il nostro Paese – si legge nella nota diffusa dall’associazione subito dopo l’approvazione avvenuta nella giornata di ieri 11 maggio – disporrà di uno strumento efficace e concreto, richiesto anche dall’Unione europea, che consentirà ai pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti invece di scaricarla in mare, azione che prima costituiva il reato di trasporto illecito di rifiuti. La legge, inoltre, prevede l’installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare la plastica prima che arrivi in mare e si occupa anche di dissalatori, educazione, campagne di pulizia, Posidonia oceanica e tanto altro”.

“È una grande vittoria: per il nostro mare, per il nostro Paese, per i nostri cittadini – annuncia entusiasta Rosalba Giugni -. Grazie a questa legge, avremo più forza per ripulire il mare dalla plastica, una vera piaga per l’ecosistema marino e non solo. Le microplastiche, infatti, sono state trovate nella placenta delle donne, nel sangue e nel latte materno”.

Attiva da oltre 30 anni Marevivo è un’associazione nazionale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente in prima linea per la tutela del mare e delle sue risorse.

Marevivo e Federazione del Mare, insieme ad Assonave, Assoporti, Confindustria Nautica, Confitarma, Federpesca, Lega Navale, Lega Italiana Vela, Stazione Zoologica Anton Dohrn e La Grande Onda accolgono con entusiasmo l’approvazione definitiva della Legge Salvamare insieme ai quasi 100.000 firmatari della petizione lanciata da Marevivo su Change.org.

