Passageira de ônibus que atingiu e matou jovem viu motorista desmaiado e tentou acordá-lo

Uma passageira de 25 anos que estava no ônibus desgovernado que matou um jovem na noite da quarta-feira (29), em São Carlos (SP), disse aos policiais que percebeu que o motorista do coletivo havia desmaiado e que tentou acordá-lo.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Elizeu Afonso dos Santos com Luiz Ollay, no bairro Cidade Aracy II. Noanderson Alencar Silva, de 19 anos, morreu no local.

O motorista do ônibus, Paulo Roberto Marques Vieira Filho, de 52 anos, foi socorrido em estado grave para a Santa Casa depois de ficar preso às ferragens. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A suspeita é que o motorista tenha sofrido um mal súbito.

Depoimento

Segundo o boletim de ocorrência, Jaqueline Vicente Silva disse aos policiais que o acidente aconteceu próximo do ponto final e que, naquele momento, só ela e os filhos estavam no ônibus.

Ela contou que na metade do quarteirão da rua Eliseu Afonso dos Santos, que é uma descida, o condutor do ônibus desmaiou e que tentou acordá-lo, inclusive dando alguns tapas no motorista.

Porém, ele não acordou e colidiu contra o muro da residência, prensando contra a parede um jovem de 19 anos, que morreu no local.

Jaqueline Vicente da Silva estava com os filhos, de 9 e 6 anos, no ônibus. Eles tiveram ferimentos leves e foram socorridos por um familiar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy.

Viação Paraty

O ônibus envolvido no acidente é da Viação Paraty. O g1 não teve acesso ao trajeto que o coletivo fazia na noite da quarta-feira (29).

Em nota enviada nesta quinta-feira (30), a Viação Paraty Ltda informou que lamenta o acidente e que está prestando toda assistência aos familiares.

“A empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e apuração dos fatos”, diz a nota.

