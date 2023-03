Passageiras comentam sobre o primeiro dia de ônibus exclusivos para mulheres

Linha especial passou a circular a partir desta quarta-feira (8). Viagens serão de segunda a sexta-feira, ligando a região Sul ao Centro de Palmas. Ônibus exclusivos para mulheres circulam nas ruas de Palmas

O primeiro dia de ônibus exclusivos para mulheres foi movimentado e com aprovação de quem já utilizou o serviço. Os carros que só aceitam passageiras começaram a rodar em Palmas nesta quarta-feira (8). A linha 010 – Eixão sai das estações Javaé e Apinajé, com um carro para cada local, nos horários de pico.

A medida é uma das novidades anunciadas pela Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), que passou a administrar a gestão dos ônibus da capital. O principal motivo para a iniciativa é promover segurança às mulheres, que passam situações constrangedoras e de assédio em transportes públicos.

A aposentada Fátima Lima foi uma das passageiras desses ônibus na manhã desta quarta-feira. “É muito bom ter esses ônibus, porque muitas vezes os homens ficam se esfregando na gente na hora de subir, de descer, quando a gente está em pé”, comenta.

Outras passageiras da linha também aprovaram a iniciativa. A líder de equipe Sirley Melquíades anda de ônibus todos os dias com a filha. Elas saem da região Sul de Palmas em direção ao centro diariamente e esperam ainda mais melhorias no transporte. “Além de pegar ônibus cheio, ter os homens esfregando na gente é muito constrangedor. A gente fica mais confortável nesses ônibus exclusivos pra mulheres. Tomara que continue e melhore cada dia mais pra população”, afirma Sirley.

Os horários de saídas da Estação Javaé serão 5h31, 7h31, 15h06, 18h02. E na Estação Apinajé, o ônibus exclusivo para mulheres sairá às 6h31, 8h31, 17h02, 19h02. Essas linhas especiais funcionam de segunda a sexta-feira.

Políticas públicas de segurança

Apesar de ser uma importante medida para a segurança feminina na cidade, esta não é a única alternativa para conter os altos índices de assédios e outras violências sofridas pelas mulheres. É preciso promover outras políticas públicas em favor delas. Exemplo disso é a segurança das passageiras em outros aspectos. “Tem que tomar ações em questões de roçagem dos locais por onde as mulheres passam para chegar nesse transporte público e a iluminação dos pontos de ônibus”, aponta a ativista Charleide Matos.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão com o Instituto Locomotiva mostra que 97% das mulheres já teriam sido vítimas de assédio em meios de transporte. De janeiro a março deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins registrou três boletins de ocorrência de assédio sexual e oito de importunação sexual em Palmas. No mesmo período do ano passado, foram quatro casos de assédio e cinco de importunação.

Lembrando que desde 2018 a importunação sexual também é classificada como crime. A pena pode variar de um a cinco anos de prisão.

