Passageiro de carro fica ferido após capotamento em rodovia de Bastos

Motorista perdeu o controle do automóvel enquanto fazia o sentido de Iacri para Bastos (SP). Perícia da Polícia Científica pode ajudar a esclarecer o que houve. Passageiro ficou ferido após carro capotar em rodovia de Bastos (SP)

O passageiro de um carro ficou ferido e precisou de atendimento médico após o veículo capotar na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), em Bastos (SP), no final da tarde deste domingo (29).

O motorista perdeu o controle do carro, por volta das 18h, na altura do quilômetro 99, no sentido de Iacri (SP) para Bastos. A causa do acidente é desconhecida e a perícia da Polícia Científica deve auxiliar na investigação.

Equipe do Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência. O passageiro foi levado para hospital em Bastos. O carro que capotou, com placas de Bastos, ficou destruído.

