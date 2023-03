Passageiro de carro por aplicativo é flagrado pela PRF com tablete pasta base de cocaína na Dutra

Homem teria demonstrado nervosismo durante abordagem da polícia e a droga acabou sendo encontrada. O caso foi encaminhado à delegacia de Arujá. De acordo com a polícia, droga estava na bolsa do suspeito

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um tablete de pasta base de cocaína, nesta segunda-feira (13), na Rodovia Presidente Dutra. O entorpecente estava com o passageiro de um carro de transporte por aplicativo.

De acordo com a PRF, o veículo foi abordado durante uma operação de combate ao crime. Dentro estavam o motorista e o suspeito, de 28 anos, que teria demonstrado nervosismo durante a ação.

Ao ser questionado sobre o motivo da viagem, o homem deu informações conflitantes. A droga, que totalizava 1 quilo, estava na bolsa que ele levava, segundo a polícia.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Arujá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem ficou preso e deve responder por tráfico de drogas.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Ufficio Stampa