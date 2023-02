Passageiro de moto morre após ser atropelado por carro na SP-310 em São Carlos

Geraldo Alves Moura, de 64 anos, não resistiu aos ferimentos na noite de sábado (4), na Washington Luís. Caso foi registrado como homicídio culposo. Rodovia Washington Luís em São Carlos

Um idoso de 64 anos morreu após ser atropelado na Rodovia Washington Luís (SP-310), na noite de sábado (4). Geraldo Alves Moura era passageiro de uma moto que teve o pneu furado e caiu na estrada.

O acidente ocorreu na altura do km 240, sentido norte. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor da moto com placa de Matão afirmou que o pneu traseiro furou, o que levou o veículo para o canteiro central.

O idoso foi atingido por um veículo Peugeot que passava pela local. O motorista do carro relatou que viu uma pessoa empurrando a moto e que sentiu o impacto da batida.

Nenhum dos condutores dos veículos apresentavam sinais de embriaguez, segundo os policiais rodoviários. Tanto o carro quanto a moto foram liberados para os donos. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

