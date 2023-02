Passageiro de ônibus interestadual é preso em flagrante com quase 11 kg de drogas, em Presidente Venceslau

Durante fiscalização, a Polícia Rodoviária localizou no bagageiro externo uma bolsa azul contendo 11 tabletes de maconha e um tablete de crack, totalizando 10,939 kg de entorpecentes. Passageiro de ônibus interestadual é preso em flagrante com quase 11 kg de droga, em Presidente Venceslau (SP)

Polícia Rodoviária

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (25), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau (SP), durante a Operação Pós-Carnaval, da Polícia Rodoviária.

Por volta das 2h, um ônibus de linha interestadual foi abordado e, durante a fiscalização, foi localizado no bagageiro externo uma bolsa azul contendo 11 tabletes de maconha e um tablete de crack, totalizando 10,939 kg de entorpecentes.

O indiciado foi preso e permanece à disposição da Justiça.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla