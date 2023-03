Passageiro demonstra nervosismo durante fiscalização policial e acaba preso com 23 tabletes de maconha, em Presidente Venceslau

Polícia Rodoviária realizou vistoria em um ônibus de linha interestadual na Rodovia Raposo Tavares (SP), nesta quarta-feira (1º), e encontrou a droga nos pertences do homem, de 21 anos. Polícia Rodoviária localizou 15 kg de maconha na bagagem do passageiro

Polícia Rodoviária

Um homem, de 21 anos, foi preso após ser flagrado transportando 23 tabletes de maconha dentro de um ônibus, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na madrugada desta quarta-feira (1º), em Presidente Venceslau (SP).

A Polícia Rodoviária abordou um ônibus de linha interestadual e, durante a fiscalização, um dos passageiros apresentou grande nervosismo.

Ao vistoriar os pertences do indivíduo, a equipe localizou 23 tabletes de maconha, que totalizaram 15,100 quilos da droga.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Presidente Venceslau (SP), onde o passageiro permaneceu preso à disposição da Justiça.

