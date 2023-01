Passageiro que sobreviveu ao acidente entre van e caminhão passou por cirurgia e segue internado no HGP

Suel Martins de Oliveira, de 36 anos, teve uma fratura em um dos braços e precisou passar por um procedimento. Ele e o idoso Aristides Curcino dos Santos, de 68 anos, foram os únicos sobreviventes. Van que transportava vítimas de acidente ficou destruída

Divulgação/Prefeitura de Almas

O passageiro Suel Martins de Oliveira, de 36 anos, um dos sobreviventes do acidente envolvendo a van da Prefeitura de Almas e um caminhão na TO-280, segue internado no Hospital Geral de Palmas (HGP). A colisão provocou a morte de 12 pessoas, na noite de quarta-feira (25). Apenas Suel e Aristides Curcino dos Santos, de 68 anos, foram socorridos com vida.

Segundo informações, Suel teve uma fratura em um dos braços e passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (26). Ele chegou à unidade consciente e a expectativa é que receba alta hospitalar em breve.

O g1 apurou que o paciente precisou ser encaminhado ao HGP para passar por exames neurológicos, após apresentar sangramento no ouvido. O hospital é o único da região que tem especialidade nessa área.

O outro sobrevivente, Aristides Curcino dos Santos, de 68 anos, foi encaminhado para o Hospital Regional de Porto Nacional e teve alta hospitalar na tarde desta quinta-feira. Em entrevista à TV Anhanguera, ele contou que com o impacto, acabou sendo jogado para fora da van.

“Quando ‘dei fé’, foi o baque. Saí pela porta, não sei se a porta abriu e eu saí pelo canal dela. Fiquei tombando no barranco, que era alto demais. Um pessoal que pediu socorro disse ‘você não vai sair daqui não enquanto não chegar a ambulância”. Ele lembrou que, depois da batida, a equipes fizeram os primeiros socorros.

Relembre a tragédia

Vítimas da colisão entre van e caminhão na TO-280

TV Anhanguera/Reprodução

O acidente aconteceu na TO-280 perto de Natividade, no sudeste do estado, por volta das 20h40 de quarta-feira (25). As 12 vítimas que morreram estavam na van, que pertence à Secretaria de Saúde de Almas.

Testemunhas informaram que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem, quando bateu de frente com a van, que estava na faixa contrária. Anderson Oliveira Santos, que conduzia o veículo, estava com a esposa. Os dois sofreram ferimentos leves, foram levados para um hospital e liberados após atendimento.

Ele foi preso em flagrante por volta das 12h desta quinta-feira (26) por equipes da Polícia Civil de Natividade e Dianópolis. Depois de dar sua versão das circunstâncias do acidente, foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Famílias destruídas

Luciano Antônio e a esposa Leide França se casaram há três meses

Arquivo pessoal

Entre os passageiros da van, havia pessoas que faziam parte de uma mesma família. Jordana Guedes Dias, 21 anos, estava com a filha Rute Guedes Dias, de apenas 4 meses. A mãe e a criança não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A cunhada de Jordana, Jailma Ramalho Costa, também morreu. Ela tinha 20 anos e estudava no Colégio Agropecuário de Almas, onde fazia curso técnico em zootecnia. A jovem iria se formar esse ano. O Colégio divulgou uma nota de pesar lamentando a perda da aluna. Seu corpo será levado para Belém (PA).

Lucilene Ferreira Folha, de 55 anos, era professora comissionada de Almas. Ela estava no veículo com o filho Wesley Ferreira Folha, de 31 anos. Ele morava em Goiás, mas estava passando férias em Almas.

Deliana Rodrigues dos Santos, de 29 anos, era nascida e criada em Almas. A família da mulher é tradicional da cidade.

Marcilene Aparecida de Andrade, de 56 anos, era concursada pelo município de Almas desde fevereiro de 2015. Depois do corpo ser liberado, ela foi levada para ser enterrada em Goiás.

Joaquim Pereira Valadares, de 65 anos, e Antônia Fernandes Crisóstomo, de 58 anos, faziam parte da Comunidade Quilombola Poço Dantas.

Emilena Pinto de Oliveira, de 37 anos, e João Batista de Oliveira, de 68 anos, eram moradores conhecidos na cidade de Almas.

