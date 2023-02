Passageiros de Dourado e Ribeirão Bonito reclamam da constante falta de ônibus para São Carlos

Sem transporte, trabalhadores e estudantes perdem compromissos e gastam com transporte particular. Artesp disse que multou Expresso Adamantina 13 vezes nos últimos meses e empresa disse que trabalha para resolver os problemas. Problemas na linha intermunicipal de São Carlos a Dourado prejudica moradores da região

Moradores de Dourado, Ribeirão Bonito (SP) que precisam da única companhia de ônibus que faz o trajeto entre essas cidades e São Carlos têm saído de casa sem saber se irão conseguir chegar ao seu destino ou voltar para casa. Isso porque a Expresso Adamantina, responsável pelo transporte no trecho, não tem mantido a regularidade das viagens e constantemente não presta o serviço.

O motivo principal são as péssimas condições dos ônibus que, regularmente, apresentam problemas mecânicos. Entre 2021 e 2022, a ouvidoria da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) recebeu 28 reclamações sobre o serviço, a alteração de horário, as condições dos veículos e a superlotação.

A Artesp informou que a empresa foi multada 13 vezes, desde o segundo semestre do ano passado, por irregularidades como declaração de vistoria vencida e redução do número de viagens e alteração de esquema operacional.

Os problemas, segundo os passageiros, ocorrem há dois anos. Nesta semana, o ônibus parou na terça-feira (7) e só retornou na quinta-feira (9), mas, na sexta (10), a equipe de reportagem da EPTV flagrou o veículo novamente parado na rodoviária, com problemas mecânicos.

A empresa não informou as causas das faltas de ônibus e apenas disse, por meio de nota, que está tomando providências necessárias para evitar novas falhas em sua operação e que está trabalhando na revitalização da frota.

Atrasos e faltas

Ônibus da Expresso Adamantina fica parado na rodoviária com problemas mecânicos. Passageiros de Dourado e Ribeirão Bonito perdem compromissos e não conseguem voltar para casa

Fabio de Souza/ EPTV

Enquanto o problema não é resolvido, cerca de 60 passageiros – estudantes e trabalhadores – que dependem do ônibus diariamente estão passando por dificuldades como atrasos e faltas aos seus compromissos ou gastam com transporte particular como veículos por aplicativo e vans.

Usuária da linha há mais de 20 anos, a cozinheira Renata Alves se revolta com a falta de estrutura da empresa.

“O ónibus quebra na rodovia e eles não dão nenhum suporte, nem um auxílio e a gente precisar ir embora a pé. Tem gente que teve que dormir na rodoviária porque não tinha condições de ir embora. Essa semana, quando ele quebrou, eu encontrei três senhores de idade na beira da rodovia indo embora a pé”, contou.

Por causa dos mesmos problemas, a técnica em eletrônica Giovana De Vito ficou três dias sem ir para casa em Dourado e dormiu em São Carlos por não ter ônibus disponível para voltar.

Já o professor Guilherme Mesquita contou que pagou mais de R$ 100 de Uber na semana para poder ir e vir do trabalho.

