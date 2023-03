Passageiros de ônibus levam susto após batida entre coletivos dentro de terminal rodoviário em Macaé

Passageiros embarcavam no Terminal Lagomar quando o acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (27). Passageiros tiveram que desembarcar e pegar outro ônibus após susto em no terminal rodoviário do Lagomar, em Macaé

Reprodução redes sociais

Passageiros de ônibus levaram um susto enquanto embarcavam no Terminal Rodoviário Lagomar, em Macaé, no Norte Fluminense, por volta das 18h desta segunda-feira (27).

O ônibus em que estavam teve a lateral atingida por outro coletivo. No veículo atingido havia cerca de 30 passageiros, mas ninguém se feriu.

Um vídeo do acidente mostra um dos ônibus com o vidro quebrado e o desembarque dos passageiros depois do susto.

A empresa responsável pelo transporte público confirmou que não houve feridos.

Em nota, a Mobilidade Urbana disse que os ônibus já foram substituídos pela frota reserva e que a operação já está normalizada.

