Passageiros de travessia de balsas no litoral de SP ficam presos e ‘desesperados’ em elevador sem ventilação: ‘foi loucura’; VÍDEO

Seis pessoas ficaram presas no elevador da travessia de balsas entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo uma testemunha, que preferiu não se identificar, tinham três mulheres, sendo uma delas idosa, dois homens e uma criança dentro do equipamento, que parou de funcionar após uma queda de energia.

No vídeo obtido pelo g1 neste sábado (18), é possível ver a tensão das pessoas que aguardavam socorro. À reportagem, a testemunha disse que o guarda portuário tentava contato com os responsáveis pelo elevador, mas não atendiam e, por isso, o profissional precisou acionar o Corpo de Bombeiros.

“O amigo da senhora deu preferência para ela subir no elevador e ele foi de escada. Por ele estar do lado de fora deu algumas informações e, quando eu cheguei, eles já estavam presos há algo em torno de uns 7 ou 10 minutos. Eu permaneci no local por uns 15 minutos ainda. Quando a barca chegou eu tive que ir. Eles continuaram lá”, contou a testemunha sobre o caso registrado na noite da última sexta-feira (17).

O homem ressaltou, ainda, que as vítimas presas no elevador estavam com muito calor. Então, as pessoas que estavam do lado de fora tentaram abrir a porta para entrar ventilação. No entanto, a guarda portuária, de acordo com ele, os orientou a esperar os responsáveis.

“Foi loucura. O povo já estava muito desesperado, ofegante, suando com os rostos vermelhos. O negócio foi feio. Eu sou usuário [faz a travessia] há 13 anos, então estou acompanhando a passarela desde a inauguração, e os elevadores só estão dando o que falar. Desta vez, poderia ter acontecido algo pior”, lamentou.

Em nota, a Santos Port Authority (SPA) confirmou que houve uma queda de energia que desarmou a subestação que alimenta os elevadores e informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar os passageiros do equipamento. A equipe de elétrica foi acionada para efetuar a manutenção, a energia foi restabelecida e o elevador liberado para uso.

O g1 entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

