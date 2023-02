Passagem de ônibus de Mogi das Cruzes a Bertioga mais do que dobra de preço após bloqueio em rodovia

Empresa que opera rotas com destino a Bertioga e São Sebastião informou que o aumento do preço da passagem se deu em razão dos pedágios no novo percurso. Com mudança de trajeto, passagem de ônibus de Mogi para Bertioga dobra de preço

O preço das passagens de ônibus entre Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e Bertioga, no Litoral Norte do estado, mais do que dobrou após o bloqueio total da principal rodovia que liga as cidades. Agora, os ônibus têm que passar pelo sistema Anchieta-Imigrantes, que cobra mais pedágio e aumenta a viagem em 100 km.

A passagem para Mogi das Cruzes era R$ 28,88;

Foi para R$ 60,91 depois do bloqueio;

A viagem durava menos de 1h;

Agora, leva mais de 2h;

A linha que vai para São Sebastião foi totalmente cancelada.

Funcionários da rodoviária de Bertioga disseram que o movimento caiu pela metade.

“Estou voltando hoje só sabe Deus como e pagando caríssimo, tá um absurdo, só estou indo porque preciso voltar mesmo. Se eu não tivesse um cartão de crédito ou dinheiro extra, eu ia ficar à deriva aqui”, contou a cuidadora de idosos Josy Merêncio.

“Sou do Itaim Paulista. Era para voltar na segunda-feira (20), mas já que ocorreu esse episódio na Mogi-Bertioga, eu fiquei adiando, não tinha mais ônibus”, disse ela.

A empresa que opera as duas rotas informou que o aumento do preço da passagem se deu em razão dos pedágios no novo percurso.

Passagem Mogi-Bertioga dobra de preço com bloqueio na rodovia

Reprodução/SP2

Vittorio Rienzo