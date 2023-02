Passaporte da vacina da Covid deixa de ser facultativo em Campinas após SP proibir exigência do comprovante

Medida vale para locais públicos e privados e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta quarta-feira (15). Desde 2021 a prefeitura adotava a possibilidade dos estabelecimentos exigirem. Passaporte da vacina não pode mais ser exigido em SP

A Secretaria de Saúde de Campinas (SP) confirmou na tarde desta quarta-feira (15) ao g1 que a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 deixou de ser algo facultativo a estabelecimentos – principalmente os fechados, como cinemas, teatro e instituições religiosas. A mudança ocorre após o governo estadual publicar uma lei que proíbe o passaporte da vacina.

Desde novembro de 2021, a Prefeitura de Campinas mantinha a orientação de que a apresentação de comprovante de vacinação e/ou exame negativo de Covid-19 ficaria a cargo dos estabelecimentos. Nesta quarta, decidiu que vai seguir o que implementou o estado.

O texto do Diário Oficial de SP desta quarta define que “fica proibido exigir comprovante de vacinação contra Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados”, e também estabelece que não haverá punições para quem desrespeitar a norma.

Já o uso de máscaras de proteção segue sendo obrigatório em hospitais, clínicas e unidades de saúde, e recomendado a pessoas com mais risco de contrair a Covid-19 e ter um agravamento do estado de saúde, além de usuários do transporte público.

Uso obrigatório de máscaras

Em todos os serviços de saúde;

Para funcionários e visitantes de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs);

Para pessoas suspeitas ou confirmadas de doenças respiratórias transmissíveis, seja em ambientes abertos ou fechados.

Uso recomendado de máscaras

Para pessoas com mais risco de contrair a Covid-19 e ter um agravamento do estado de saúde;

Para usuários do transporte público.

Como fica nas escolas?

As escolas estão incluídas na decisão estadual, no entanto a rede pública de ensino municipal de Campinas solicita aos pais e responsáveis a carteirinha de vacinação dos alunos atualizada de acordo com os imunizantes para cada faixa etária.

A vacina da Covid-19 já havia sido inserida entre os imunizantes das campanhas nacionais no ano passado. Então, deve constar junto com vacinas contra gripe, pólio e meningite, por exemplo.

Não é uma exigência para que os alunos possam assistir às aulas ou participar das demais atividades, mas, caso os pais ou responsáveis não apresentem a carteirinha de vacinação da criança ou do adolescente, a prefeitura faz uma comunicação ao Conselhor Tutelar.

Comprovante de vacinação contra a Covid-19

Governador incentivou a vacinação

O governador tarcísio de Freitas se pronunciou sobre a lei através das redes sociais. “Sancionei o fim da obrigatoriedade do comprovante de vacina da Covid-19 para acesso a locais públicos e privados. Tomei a vacina, defendo sua importância, e defendo também a liberdade. Vamos reforçar as campanhas de conscientização e garantir que as doses sejam disponibilizadas a todos”, afirmou.

Pela lei, não haverá mais a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para ter acesso a locais públicos e privados, exceto aos profissionais de saúde, uma vez que podem ter contato com imunossuprimidos, trabalhadores em instituições para idosos, profissionais em contato com crianças portadoras de doenças crônicas e mulheres grávidas, considerando que estas pessoas estão mais propensas a desenvolver formas graves de Covid-19.

