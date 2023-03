Passarela que cruza a Rodovia dos Imigrantes em São Vicente, SP, assusta pelos pisos soltos e ferrugem; VÍDEO

Em determinados trechos, pelos vãos do piso, o pedestre consegue ver os veículos passando na estrada. A concessionária Ecovias, responsável pela estrutura, afirma que fará a manutenção. Passarela que cruza a Rodovia dos Imigrantes em São Vicente, SP, assusta pelos pisos soltos e ferrugem

Uma passarela que cruza a Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 68, em São Vicente, no litoral de São Paulo, é alvo de reclamação de um morador que vive no bairro Vila Margarida e está mais próximos à estrutura. Imagens enviadas à reportagem revelam os problemas, como ferrugem, peças quebradas e piso solto. (Veja acima)

As chapas de metal que compõem o piso parecem estar soltas. É possível notar em alguns pontos uma placa sobre a outra, formando degrau. Pelos vãos, quem passa pela passarela chega a observar os veículos na rodovia.

“Você pisa e não tem firmeza. Está tudo remendado. Isso aqui é um perigo”, contou o faxineiro Washington da Silva Ribeiro, de 45 anos, que precisa cruzar a passarela diariamente para ir ao trabalho.

Moradores relatam medo de cruzar passarela em condições “péssimas”

Ribeiro também narra que idosos e crianças têm dificuldades de passar pelo local, tanto por conta da estrutura “destruída”, quanto pela falta de iluminação, que torna a visibilidade baixa à noite.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou ao g1 que a passarela é responsabilidade da concessionária Ecovias, que administra as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

A Ecovias, por sua vez, disse que a passarela tem sido foco de atos de vandalismo, que danificam a estrutura. A concessionária também pontuou que uma equipe realizará os reparos necessários para que o equipamento público seja utilizado com segurança.

