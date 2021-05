passata-di-pomodoro:-i-metodi-e-la-ricetta-fatta-in-casa

La ricetta della passata di pomodoro fatta in casa è ineguagliabile: scopriamo i trucchi e la preziosa ricetta fatta in casa

La passata di pomodoro fatta in casa: la ricetta della nonna

La passata di pomodoro fatta in casa, è sempre stata una delle abitudini più belle e calorose delle famiglie amanti delle tradizioni. Solitamente ci si riuniva in un’unica casa in una domenica di Agosto, forse proprio l’ultima, perché quello era il periodo e la stagionalità giusta.

Famiglie radicate a culture contadine, che rispettavano nei minimi dettagli un’usanza preziosa che, permetteva di avere conserve preziose dal gusto unico per l’intero anno.

Chi ha ben stampato nella mente i ricordi della propria nonna, può riconoscere in queste righe i procedimenti e addirittura il profumo di una ricetta che non morirà mai, nonostante i centinaia di prodotti industriali che le aziende producono ogni giorno.

Passata di pomodoro: i trucchi per farla in casa

Anche se non avete un ampio spazio a disposizione, non vi preoccupate, la passata si può preparare in più riprese e pochi chili per volta.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è: pomodori maturi biologici o km 0, barattoli o bottiglie, passaverdure, erbette aromatiche e cipolla.

Vi raccomandiamo di versare la passata in barattoli sterilizzati con tappi nuovi. I barattoli o le bottiglie potranno più essere riutilizzati in seguito, ma non con gli stessi tappi.

La ricetta

Ingredienti

Pomodori maturi: 2kg

Cipolla:120 gr

Basilico: 2 foglie

Salvia: 2 foglie

Erba cipollina: 1 stelo

Procedimento

Bisogna mettere a riposare per i pomodori in acqua e bicarbonato per circa mezz’ora, per poi sciacquarli e tagliarli a spicchi. Sciacquare poi anche le erbe e gli aromi.

Tagliuzzare la cipolla e le erbe e versarle, insieme ai pomodori, in una pentola. Accendere, poi, a fiamma lenta e dare il via alla cottura. Portare, quindi, a bollore e continuare a far cuocere, sempre a fiamma lenta, per poco meno di due ore.

Non dimentichiamoci di mescolare di tanto in tanto. Una volta pronta, travasare il contenuto nel passaverdure a fori piccolissimi, per far passare tutto il sugo tranne bucce e semi.

Versare, la passata pronta, in barattoli disinfettati, chiuderli e metterli sottovuoto.

Ecco la tua passata di pomodoro come tradizione comanda.