Passei na UFSCar. Vou estudar em São Carlos. Qual melhor bairro para morar?

Anos de estudo, ralação, simulados, provas e agora passei no curso dos meus sonhos. Vou para São Carlos, a cidade dos universitários, onde tem a melhor festa universitária do País, a TUSCA que vem gente de todos os lugar para curtir todos os dias. Vou ter minha liberdade, ter o meu tempo, claro, estudar e me tornar um grande profissional. Ah, vou morar sozinho também! Mas e aí? Aonde? Qual lugar da cidade é melhor? Mais seguro?

E esse monte de roupas para lavar? Como faz para lavar, para ligar a máquina? Onde levo? Como faz para fazer um simples arroz? Já bateu saudades de casa né! Aquela mágica das roupas limpas, cheirosas e dobradas na gaveta, aquela comidinha temperada de casa.

Pois é, essa é uma preocupação que você nunca teve, provavelmente. Por isso a escolha do seu AP ou local aonde você irá morar, seja para você que passou na USP ou na UFSCar, precisa levar em conta uma série de fatores. O principal é a facilidade para chegar na “facu”. Seja a pé, de bike, ou de busão (transporte público), o local que você precisa é que seja perto da faculdade ou tenha facilidade para ir de transporte público até o local.

Outro fator importante é, o que tem por perto desse local. Um supermercado para fazer as compras, uma farmácia para aquela dor de cabeça fora de hora ou para aquele remédio de ressaca que não passa, a rodoviária para voltar para casa e matar as saudades dos pais, trazer aquela marmitinha congelada para não morrer de fome e levar as roupas para lavar, enfim, as proximidades da rodoviária de São Carlos certamente é um bom lugar para você pensar para escolher um imóvel para morar.

Os bairros mais procurados pelos estudantes são: Jardim Lutfalla, Vila Costa do Sol, Jardim Macarengo, Cidade Jardim. Todos esses ficam próximos a rodoviária e apresentam uma boa rede de comércios para facilitar e trazer praticidade ao dia-a-dia do universitário. A rodoviária é um terminal de integração urbana, ou seja, as linhas de transporte publico passam por ali e saem em direção aos destinos traçados. Isso traz mais agilidade, maior quantidade de linhas com destinos que precisa e mais horários para sua escolha.

Nessa região também encontram-se diversos apartamentos que foram construídos pensando nessa necessidade e com diferenciais para os estudantes. Apartamentos tipo stúdio, 1 dormitório e 2 dormitórios. Portarias remotas para não encarecer o condomínio entre outros itens que proporcionam segurança sem ficar muito caro.

A imobiliária Cardinali possui uma grande quantidade de imóveis nessa região e maior expertise para fazer uma locação rápida, fácil e descomplicada neste momento.

Vito Califano