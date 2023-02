Passeio a Remo de Piracicaba (SP) une esporte e natureza; inscrições estão abertas

Evento marcado para sábado (11/02) conta com atividades gratuitas de conservação e educação ambiental; passeio resgata tradição dos esportes náuticos na região. Para participar do passeio embarcado é necessário se inscrever; o acesso às tendas, food trucks e shows é gratuito

Remo Piracicaba/Divulgação

Atletas e entusiastas de esportes náuticos podem participar do 5º Passeio a Remo de Piracicaba (SP), neste sábado (11) a partir das 8 horas da manhã. O evento começa com a descida das embarcações (caiaques e botes) da Rua do Porto ao bairro Artemis, um percurso de 24 quilômetros que promete aventura e contemplação da natureza.

Essa é a quinta edição do passeio organizada pela Associação de Remo de Piracicaba, que trabalha para resgatar a tradição dos esportes náuticos na cidade – prática famosa na região, que teve início ainda no século 19, quando um terreno às margens do rio passou a ser usado por estudantes da Escola de Agronomia para a prática de esportes. Foi em 1907 que o Clube de Regatas foi fundado.

A expectativa é reunir 300 pessoas no passeio deste sábado; inscrições ainda estão abertas

Remo Piracicaba/Divulgação

No passado, o rio era palco de grandes aventuras esportivas, como o rali a remo, quando atletas percorriam longos trechos, de Piracicaba até São Paulo capital. Com a consolidação do clube, a margem do Piracicaba virou ponto de encontro para festas populares, passeios e competições amadoras de barcos.

“A ideia do evento começou durante uma conversa despretensiosa com meu amigo Matheus Giovannetti. Na época eu estava fazendo um projeto ambiental no rio e a gente já navegava esporadicamente. Então sugeri marcar um passeio no dia do meu aniversário, como comemoração. De lá pra cá percebemos que quanto mais gente no rio, maior é o número de pessoas preocupadas com a qualidade dele”, conta José Valdir Lopes Junior, presidente da Associação de Remo Piracicaba e um dos organizadores do evento.

O rio Piracicaba é excelente para a prática de esportes, para o turismo e para a conscientização ambiental. Com o evento a gente busca unir todas essas frentes: esporte, turismo, lazer e conservação

Mata ciliar conservada é essencial para a saúde dos rios

Márcio de Campos/TG

“Quando estamos no rio, temos a chance de observar a natureza, a fauna que vive às margens e a diversidade de espécies que dependem do Piracicaba. Além disso, podemos monitorar a situação do rio, denunciar casos de poluição e, assim, mantê-lo conservado”, destaca o gestor ambiental.

Educação ambiental

Além da oportunidade de reunir os apaixonados por esporte e natureza, o evento promove iniciativas de conservação e educação ambiental: durante o passeio, amostras de água serão coletadas por pesquisadores para avaliar a qualidade do rio – dados que serão compartilhados posteriormente com a prefeitura. Nas tendas instaladas na largada e na chegada também serão discutidas questões ambientais como a importância da conservação das matas ciliares para a manutenção dos mananciais.

Durante a descida do rio, pesquisadores coletarão amostras de água para analisar qualidade do Piracicaba

Remo Piracicaba/Divulgação

“Vamos mostrar o ciclo da água para as pessoas entendam que cuidar do rio é um trabalho completo: temos que nos preocupar com a poluição das águas e a questão do lixo, sim, mas também cuidar das nascentes, que são responsáveis por abastecer o rio com água de qualidade. Para isso, precisamos cuidar da mata ciliar. O evento vai muito além do passeio, vamos ver a real qualidade da água para poder ajudar com medidas cabíveis e conscientizar a população sobre a importância de manter a mata em pé”, destaca Alexandre Resende, gestor de projetos socioambientais da BluestOne.

Remo Piracicaba/Divulgação

Para participar do passeio embarcado é necessário se inscrever. No trajeto haverá suporte de barcos de apoio com água e resgate. Durante todo o passeio os participantes serão acompanhados por membros da organização, responsáveis por sinalizar os locais de maior dificuldade de navegação. O uso de coletes salva-vidas é obrigatório.

O acesso às tendas, food trucks e aos shows previstos na programação do evento é gratuito.

SERVIÇO

Data: 11/02/2023

Hora: largada do passeio às 8h

Ponto de encontro: a largada será no Largo dos Pescadores, na Rua do Porto e a chegada em frente ao condomínio Terras de Artemis

