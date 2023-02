past-e-fasul,-la-pasta-e-fagioli-alla-napoletana-con-il-segreto-dell’amido-di-nonna-maria-per-farli-“azzeccus”-e-cremosi

La pasta e fagioli alla napoletana è unica nel suo genere. Il suo segreto sta sicuramente nel fatto che la pasta viene fatta cuocere direttamente nel sugo con i fagioli. In questo modo il risultato finale diventa più ‘azzeccus’, quasi una crema, grazie all’amido rilasciato dalla pasta in fase di cottura. Ma non è soltanto […]

Vito Califano