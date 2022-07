Pasta a frocia, la ricetta tradizionale siciliana: si prepara in 5 minuti ed è buonissima anche fredda

Pasta a frocia siciliana, la ricetta tradizionale: si prepara in 5 minuti. Uno dei piatti più buoni della tradizione: al sud la frittata di maccheroni o spachetti è un “cult”. Un piatto buonissimo che può essere portato dietro sia per la paura pranzo sia per un pic nic. E allo andiamo a vedere come si prepara.

Ingredienti per 4 persone della Pasta a Frocia

400 g di spaghettini

pangrattato

500 gr di salsa di pomodoro

olio extravergine d’oliva

2 uova sale

pecorino grattugiato

Preparazione della pasta a frocia

Dunque la prima cosa da fare è quella di preparare il sugo. Facciamo un sugo bello concentrato: in un tegame mettiamo dell’olio, aglio e la nostra salsa di pomodoro. Saliamo e facciamo cuocere e tiriamola.

A questo punto prepariamo la pasta. Prendete quindi una pentola, riempitela d’acqua e mettetela sul fuoco. Quando bolle salatela e calata la pasta. Fatela cuocere e scolatela al dente. Una volta messa in una ciotola condiamola con la nostra salsa di pomodoro e una generosa manciata di pecorino ( questa è la ricetta originale, poi se volete potete anche aggiungere anche un formaggio stagionato più dolce)

Ora amalgamiamo il tutto e aggiungiamo poi le uova. Continuiamo a mescolare bene saliamo e continuiamo a girare bene. Ora prendete una padella e aggiungete un filo d’olio. Fate scaldare e mentre scalda cospargete il fondo della padella con del pangrattato e poi calata la pasta. Adesso con un mestolo di legno livellate bene la superficie e lasciate dorare.

Dopo qualche minuto prendete un coperchio di una padella e girate la vostra frittata in maniera tale che possa cuocere anche l’altro lato. Adesso portate a termine la cottura della vostra frittata: una volta terminata la cottura e formata quella bella crosticina potete impiattare. L’importante è consumarla non calda, ma a temperatura ambiente. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Pasta a frocia, la ricetta tradizionale siciliana: si prepara in 5 minuti ed è buonissima anche fredda proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.