pasta-a-masculu,-il-sughetto-siciliano-buonissimo-che-si-fa-tutto-nel-mixer-in-5-minuti.-“bisogna-aggiungere-una-mela”

Pasta a Masculu, la ricetta siciliana buonissima per le fredde giornate invernali. Oggi vi proponiamo una ricetta dello chef siciliano Gaetano Costanza, che ha come base un pesto alla siciliana agrodolce che unisce le mandorle all’uvetta e alla mela.

PASTA A MASCULU, Ingredienti:

Pasta corta di semola ,

pomodori ramati,

olio extravergine d’oliva,

aglio,

peperoncino,

mandorle,

pinoli,

prezzemolo,

formaggio pecorino,

uvetta,

mela,

sale e pepe.

Preparazione:

Preparare la pasta a Masculu è semplicissimo. Bisogna quindi prendere una padella e scaldare l’olio evo con uno spicchio d’aglio ed il peperoncino. Aggiungere i pomodori e la mela tagliati a piccoli pezzi, i pinoli e le mandorle, salare e pepare e lasciar cuocere fino a far ritirare l’acqua rilasciata dai pomodori. Ci vorranno giusto una decina di minuti massimo.

Preparare a parte in un mixer un trito di mandorle, prezzemolo uvetta e formaggi. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata scolandola bene al dente. Saltare la pasta nella padella con la salsa preparata aggiungendo il trito e mescolando a lungo per amalgamare il tutto e far prendere omogeneamente la salsa. Il nostro pesto siciliano agrodolce andrà a dare alla pasta un gusto delicato e raffinato degno di un ristorante stellato ma preparato in pochi minuti. La nostra Pasta a Masculu è pronta. Impiattate e Servite. Buon appetito. Se volete altre ricette dello chef Costanza, leggete il suo libro “Le ricette di Tano”.

