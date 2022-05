pasta-ai-quattro-formaggi:-la-ricetta-super-cremosa-di-bruno-barbieri.-lo-chef-svela-i-suoi-segreti-per-farla-unica

Pasta ai 4 formaggi di Bruno Barbieri, “Il mio segreto? Ecco cosa faccio prima di amalgamare” Un piatto saporito e gustosissimo presentato direttamente dallo chef stellato Bruno Barbieri. Cucinato nella sua cucina emiliana. Penne ai 4 formaggi in crosta di parmigiano. Ecco gli ingredienti.

Ingredienti per la pasta ai 4 formaggi di Bruno Barbieri

Pasta

Taleggio 100 gr

pecorino di pienza 100

Robiola di Roccaverano 100 gr

Caprino di grotta 10 gr

pane bianco ( poco, meglio se un po’ “vecchio”)

Crema di latte ( o panna) ( un tazzina da caffè)

Latte ( una tazzina da caffé)

Parmigiano stagionato ( per guarnire)

Noce moscata

Salvia

Procedimento fonduta

Per prima cosa prepariamo la fonduta. Prendiamo una pentola la riempiamo di acqua e la mettiamo da parte. Se decidiamo di fare una fonduta a bagno maria possiamo anche lasciarla lì e andare ad occuparci di altro. Se la mettiamo sul fuoco bisogna girare continuamente per non farla attaccare ( e farla cuocere a fuoco lento). In questo caso la facciamo a bagno maria.

Quindi prendiamo un altro pentolino e inseriamo il latte e la crema di latte. A questo punto i formaggi: prima il taleggio perché è più duro rispetto agli altri e lo tagliamo a piccoli cubetti. La fiamma sempre dolce.

Poi prendiamo il pecorino e lo tagliamo a pezzi questi due formaggi sono più forti. Mettiamo poi il caprino e la robiola. E lasciamo andare. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e la salvia e quando sarà cotta aggiungo la noce moscata.

Procedimento crosta di parmigiano

Una guarnizione della cialda di parmigiano stile anni ’80. Prendiamo una grattugia e grattiamo fino a coprire la padella antiaderente e lo mettiamo dentro. Si raffredda e la tiriamo su e la adagiamo sul fondo di una tazza per dare alla cialda una forma concava.

Guarnizione delle penne ai 4 formaggi

Prendiamo una padella e sbricioliamo il pane bianco e altro parmigiano.

Cottura pasta

Mettete la pasta a cuocere dopo circa un’oretta di cottura della fonduta. Aggiungete in una padella un po’ di fonduta e la pasta a metà cottura. Fate amalgamare.

Impiattare le penne ai 4 formaggi

Quando la pasta sarà pronta allora mettete tutto nella cialda, la spolverata di pane e parmigiano e buon appetito.

