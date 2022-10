Pasta al fischio, Meglio del ragù. La ricetta della tradizione napoletana che si prepara in una sola pentola e in 10 minuti

I maccheroni al fischio sono un primo piatto molto saporito, ma soprattutto perfetto per chi non ha voglia di sporcare la cucina. La loro particolarità, infatti, sta nel fatto che per prepararli dovrete utilizzare una sola pentola. Non solo, questo nome deriva dal fatto che un tempo la pasta veniva preparata in una pentola a pressione. Questa, come si sa, fischia quando è in pressione. Gli ingredienti principali per realizzare questa prelibatezza sono la carne tritata, la salsiccia e la passata di pomodori. Vedremo di seguito come realizzarla, sia in pentola normale che in quella a pressione.

Pasta al fischio, Ingredienti

maccheroni 350 g

carne bovina tritata 150 g

salsiccia 100 g

cipolla 1

vino rosso mezzo bicchiere

passata di pomodoro 300 g

parmigiano reggiano 60 g

acqua 500 g

sale q.b.

alloro 2 foglie

olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Per preparare i maccheroni al fischio bisogna per prima cosa pensare al condimento. Prendete una pentola abbastanza capiente e fate soffriggere la cipolla tagliata finemente nell’olio. Una volta che questa sarà dorata, aggiungete la carne tritata e la salsiccia che precedentemente avete sminuzzato. Quindi, versate anche il vino rosso e fate rosolare il tutto.

Una volta che la parte alcolica sarà evaporata, è il momento di inserire la passata di pomodoro. Con questa verranno aggiunti il sale e le foglie di alloro per insaporire la presentazione. Il sughetto dovrà cuocere per una decina di minuti. Adesso potete pensare alla pasta. Nella stessa pentola col sugo e la carne, aggiungete il mezzo litro di acqua e portatelo a ebollizione. Quindi, colate la pasta e girate di tanto in tanto, fino a cottura. Se il sugo si asciuga troppo e i maccheroni non sono ancora cotti, potete aggiungere dell’acqua, poca alla volta.

Spegnete il fuoco, aggiungete il parmigiano reggiano, mischiate bene il tutto e servite a tavola. La preparazione nella pentola a pressione è la stessa. L’unica differenza consiste nel fatto che calata la pasta, bisogna chiudere il coperchio e aspettare il famoso fischio. Da quel momento, abbassate la fiamma e contate altri 5/6 minuti di cottura.

