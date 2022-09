pasta-al-pettine-di-bruno-barbieri,-la-ricetta-anni-80-che-si-prepara-all’ultimo-minuto-con-una-cremina-“magica”-super-golosa

La pasta al pettine è una ricetta tipica dell’Emilia Romagna e amatissima dallo chef Bruno Barbieri. Sono facilissimi da preparare con culatello e crema al parmigiano sono uno squisito primo piatto, delicato e saporito al contempo. Gli ingredienti sono tipici emiliani, il culatello e il parmigiano reggiano, non serve altro infatti per fare questa pasta davvero speciale. Vediamo quindi la ricetta di Barnieri. Leggi anche altre RICETTE DI BRUNO BARBIERI

Pasta al pettine, Ingredienti

Maccheroncini al pettine 400 g

Culatello 200 g

Burro 30 g

Salvia 15 foglie

PER LA CREMA AL PARMIGIANO

Latte intero 500 ml

Burro 30 g

Farina 00 30 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g

Preparazione

Per preparare la pasta al pettine con culatello e crema al parmigiano iniziamo preparando appunto la crema. Quindi prendiamo un pentolino dove faremo sciogliere a fiamma bassa il burro. Quando sarà liquido aggiungiamo a pioggia la farina mescolando sempre con una frusta per non fare grumi. Infine versiamo anche il latte caldo ( dobbiamo riscaldarlo in un pentolino a parte).

Stemperiamo il tutto mescolando energicamente con una frusta. Continuiamo a mescolare sempre a fiamma lenta fino a che la crema non si sarà addensata. A questo punto togliamo il pentolino dal fuoco e versiamo sempre a pioggia il parmigiano reggiano grattugiato poco alla volta. Amalgamiamo bene il tutto così che la nostra crema al parmigiano sia pronta. Mettiamo da parte.

Adesso tagliamo il culatello a listarelle e prendiamo una padella dove andiamo a far sciogliere 30 grammi di burro con le foglie di salvia ( lavate ed asciugate). Quando il burro si sarà sciolto ed insaporito aggiungiamo anche le listarelle di culatello facendole rosolare per una decina di minuti sempre a fiamma bassa. Intanto mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettiamo che bolla.

Quindi versiamo i maccheroncini al pettine e facciamoli cuocere per circa 7 minuti scolandoli leggermente al dente. Aggiungiamoli quindi alla pentola con il culatello e la salvia. Mescoliamo per qualche secondo prima di aggiungere anche la crema al parmigiano. Amalgamiamo il tutto per un paio di minuti e spegniamo. La nostra Pasta al pettine è pronta. Serviamo i nostri maccheroncini al pettine con culatello e crema al parmigiano ben caldi. Buon appetito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbieri Chef (@brunobarbieri_chef)

