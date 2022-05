Pasta al ragù di carne equina: un primo piatto gustoso per un pranzo semplice e leggero

Una variante al classico ragù alla bolognese con macinato di manzo: il ragù di carne equina, preparato con carne di cavallo;

saporito e gustoso, con particolari sfumature dolciastre.

Considerata un alimento nobile sotto il profilo nutrizionale, la carne equina si può considerare migliore di quella del bovino come apporto nutritivo: povera di grassi, a basso contenuto di colesterolo, ricca di proteine e vitamine, e con elevato contenuto in ferro altamente biodisponibile;

una carne tenera e digeribile che richiede una cottura rigorosamente al sangue, o comunque breve.

Molti sono contrari al consumo di carne equina per motivi etici, ma è consumata abitualmente in molte regioni italiane, ricche di piatti tradizionali in cui la carne di cavallo è protagonista, soprattutto in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna Puglia e Sicilia: sfilacci, bistecche, spezzatini, salumi, polpette, braciole (involtini), tartare o pesto di cavallo (carne macinata da consumare cruda).

Vediamo gli ingredienti e il procedimento da seguire per preparare un ragù di cavallo saporito, corposo, e semplicissimo da preparare, mentre l’acqua arriva a bollore e la pasta cuoce.

Pasta al ragù di carne equina

Ingredienti

200 g di macinato di cavallo magro

una cipolla

400 g di passata di pomodoro

sale e pepe

Inoltre

360 g di pasta di semola del formato preferito

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

Procedimento

In un tegame scaldate un filo d’olio e una volta caldo aggiungete la con la cipolla affettata, e la carne;

Fate rosolare bene mescolando con un cucchiaio di legno.

Quando tutto il macinato sarà cotto, non più rosso, abbassate il fuoco al minimo

poi aggiungete la passata di pomodoro, salate e pepate.

Cuocete a fuoco medio, tenendo mescolato, fino a che il sugo si sarà addensato: il ragù di cavallo

è pronto.

Scolate la pasta nella padella con il ragù, saltatela, aggiungete una manciata di parmigiano e servite pasta al ragù di cavallo ben calda.

Utilizzate questo ragù anche per preparare delle lasagne particolarmente saporite.

