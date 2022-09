Pasta alla boscaiola con il segreto di donna Luisella, non la solita pasta e piselli. I due ingredienti in più che la fanno buonissima

Pasta alla boscaiola con piselli e salsicce è un primo piatto sfizioso, ideale per il pranzo in famiglia. Il condimento si prepara velocemente, soprattutto se si usano i piselli precotti, giusto il tempo della cottura della salsiccia, e poi via tuffiamo la pasta all’interno del condimento per iniziare la cottura. Per preparare questo piatto io ho usato le pipe rigate, ma ovviamente potete scegliere i formati di pasta che preferite, sia lunga che corta. Vediamo adesso insieme come preparare la pasta con salsiccia e piselli.

Pasta alla boscaiola, Ingredienti:

180 gr di pipe rigate

1 salsiccia

120 gr piselli precotti

½ cipolla

1 cucchiaino di concentrato di pomodoro

1 cucchiaino di paprika

Olio evo

Sale

Whisky

Pecorino grattugiato

Procedimento:

Per preparare la Pasta alla boscaiola, iniziate ad affettare la cipolla, e facciamola appassire in una capiente padella con un giro d’olio evo.

Eliminiamo la pelle della salsiccia, sgraniamola e uniamola alla cipolla. Facciamo rosolare per un minuto, mescolando un paio di volte, sfumiamo con il whisky.

Appena l’alcol sarà evaporato, uniamo i piselli e un la paprika, a seconda dei gusti potete scegliere sia quella dolce che quella piccante,

aggiungiamo un bicchiere d’acqua, appena bolle, iniziamo la cottura della pasta. A metà cottura regoliamo di sale, e uniamo il concentrato di pomodoro, continuiamo la cottura aggiungendo acqua all’occorrenza.

Nel frattempo che la pasta cuoce, tagliamo la provola a cubetti.

A cottura ultimata, spegniamo la fiamma uniamo il pecorino grattugiato e mantechiamo tutto, ed infine i cubetti di provola.

Il nostro piatto di Pasta alla boscaiola è pronto per essere servito e gustato. Buon appetito.

