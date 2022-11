Pasta alla carbonara di zucchine è un primo piatto classico della cucina italiana, semplice e velocissimo. Potete scegliere il tipo di pasta che preferite, sia lunga che corta. Nella ricetta che di seguito andremo a preparare, ho usato come tipo di pasta le penne rigate, e cotto tutto insieme nella stessa padella, in modo che tutti gli ingredienti legano fra di loro. A fine cottura ho aggiunto anche l’uovo ed il pecorino, in modo da ottenere una crema che avvolgesse tutta la pasta. Pronti per realizzare questo piatto?

Pasta alla carbonara di zucchine, Ingredienti:

180 gr penne rigate

2 zucchine

½ cipolla

50 gr di pancetta tesa

Olio evo

sale

1 uovo

20 gr di pecorino grattugiato

Procedimento:

Per preparare la pasta alla carbonara di zucchine, iniziate a lavare le zucchine, eliminate le due estremità e tagliatele a dadini. In una capiente padella, mettete un paio di giri d’olio evo, unite la cipolla tagliata a fettine sottili e la pancetta tagliata a dadini.

Fate soffriggere il tutto pe alcuni minuti, poi unite le zucchine e fate cuocere per circa dieci minuti.

Unite un paio di bicchieri d’acqua, portate ad ebollizione e unite la pasta, regolate di sale e completate la cottura.

Nel frattempo aprite l’uovo in un piatto, aggiungete il pecorino e amalgamate il tutto.

Appena la pasta sarà cotta, spegnete la fiamma, unite l’uovo e mescolate il tutto.

Servite e gustate subito, completando con il pepe macinato al momento.

Pasta alla carbonara di zucchine, tutto cotto in padella, per un primo piatto super veloce, buono e cremoso scritto su Più Ricette da Michele.

Vittorio Ferla