Pasta alla carcerata, il primo più cremoso e goloso della tradizione romana. Molto più buono dell’amatriciana. La ricetta della tradizione. Ecco un evergreen, un piatto che potete cucinare sempre e super buono. E’ un piatto degli anni ’80, c’è la panna, ingredienti che in quegli anni ha spopolato tantissimo e in tantissimi ristornati veniva usata in maniera importante.

Ingredienti

400 g pasta

300 g salsiccia

250 ml passata di pomodoro

200 ml panna da cucina

50 ml brandy ( andrà bene anche il cognac)

Mezza cipolla

peperoncino in polvere

olio extravergine d’oliva

prezzemolo

sale

Preparazione

Ricettina veramente semplice e veloce e sicuramente buonissima. Per prima cosa sbucciamo la cipolla e tagliamola in maniera piccolissima. Se non siete molto pratici potete anche servirvi di un frullatore. Ora prendiamo la salsiccia e togliamo il budello ( fate un’incisione nel mezzo e poi vuotatela sempre in una ciotola. Sbricioliamola con le mani).

Passiamo a far cantare le padella: mettiamo una padella sul fuoco e aggiungiamo un filo di olio ( circa un paio di cucchiai). Aspettiamo un minuto ( il tempo di scaldare l’olio e facciamo soffriggere la cipolla. Poi mettiamo la salsiccia e facciamo rosolare a fuoco medio basso ( in questo modo il grasso della salsiccia comincerà a sudare).

Mentre cuocere sfumiamo con il brandy o il cognac. Uniamo quindi la passata di pomodoro, poi il peperoncino in povere e aggiustiamo di sale ( ovviamente a piacere vostro). Mescoliamo ti tanto in tanto e facciamo cuocere. Passiamo quindi alla panna, aggiungiamola e cuociamo.

Fatto questo passiamo alla pasta. Prendiamo la solita pentola grossa, riempiamola d'acqua e mettiamo sul fuoco. Caliamo la pasta e poi aggiustiamo di sale. Scoliamo quindi la pasta ( se abbiamo una schiumarola meglio così un po' di acqua finirà nella padella stessa). Alziamo la fiamma e facciamo asciugare tanto da farlo diventare crema.

