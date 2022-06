Pasta alla Carlofortina, il pesto più profumato che c’è. La ricetta tipica della nonna Sarda. Piatto tipico della Sardegna dunque, profumatissmo e saporito. Andiamo a vedere come si prepara questo piatto godurioso.

Ingredienti per 6 persone della Pasta alla Carlofortina

500 gr. di pasta oppure cassulli (oppure trofie o altra pasta corta rigata)

300 gr. di tonno fresco ( non usate quello in barattolo, il sapore e la consistenza sono diversi)

150 gr. di pesto (basilico, mandorle, pinoli, parmigiano reggiano e olio),

250 gr. di pomodoro pachino

1 spicchio d’aglio

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di preparare l’ingredienti principale di questo piatto, ovvero il pesto. Prendete un minipimer oppure, ancora meglio, un frullatore. Inserite tutti gli ingredienti: il basilico, pinoli e mandoli, poi il pecorino e l’olio. Cominciate a frullare e aggiungete ( mentre frullate) ancora un filo di olio. Attenti a non farlo troppo liquido però.

Una volta fatto questo lavate i pomodorini, tagliate in quattro parti. Prendete una padella, aggiungete olio e fate soffriggere i pomodorini con dell’aglio. Fateli appassire e attenti a non far bruciare l’aglio. Rosolatelo bene e ad un certo punto, quando il profumo sarà forte togliete l’aglio.

Aggiungete quindi il tonno fresco tagliato a tocchetti e lasciatelo cuocere e poi asciugare ( il liquido non ci deve essere). La fiamma deve essere media in maniera tale che possa rilasciare tutto il sapore e non bruciare. Non appena il tonno sarà cotto, togliere la padella dal fuoco, aggiungere il pesto e lasciare insaporire tutti gli ingredienti. Cuocere la pasta molto al dente per terminare la cottura in padella insieme al condimento aggiungendo un po’ della sua acqua.

