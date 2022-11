La pasta salsicce e friarielli, è un primo piatto del tutto napoletano. In condimento è composto da due ingredienti, che difficilmente divorzieranno. Un primo piatto veloce da preparare, potremo definirlo piatto unico, o piatto di riciclo. Infatti potete preparare il condimento magari con gli avanzi della cena, in questo modo la preparazione sarà ancora più veloce. Nella ricetta che di seguito andremo a preparare, per legare gli ingredienti alla pasta, ho usato un poco di besciamella, ma potete tranquillamente farne a meno, usare un formato di pasta sia lunga che corta, io ho usato dei fusilli ricci.

Pasta alla Carrettiera, Ingredienti:

320 gr pasta

3 salsicce

2 fasci di friarielli

Olio evo

2 spicchi d’aglio

Sale

Peperoncino in polvere

40 gr di burro

2 cucchiai di farina

300 gr di latte

Procedimento:

Pulite e lavate i friarielli, eliminate l’acqua in eccesso. In una capiente padella, mettete abbondante olio evo, i due spicchi d’aglio, fateli imbiondire a fiamma media ed eliminateli. Mettete i friarielli, e fateli cuocere a fiamma vivace, a cottura ultimata regolate di sale e metteteli da parte. Nella stessa padella, mettete le salsicce private della pelle e sgranate, fatele rosolare bene.

Mettete il burro in un pentolino, fatelo sciogliere a fiamma bassa, unite la farina, mescolate bene, e poi unite il latte tiepido e un pizzico di sale, mescolate e fate addensare il tutto sempre a fiamma bassa.

Unite i friarielli e la besciamella alle salsicce.

Cuocete la pasta in abbondante acqua leggermente salata, colatela direttamente nella padella,

unite un poco d’acqua di cottura ed amalgamate il tutto. Impiattate, completando il piatto con la polvere di peperoncino piccante.

Pasta alla Carrettiera napoletana, squisita con salsiccia e friarielli. Il primo piatto meglio della pizza scritto su Più Ricette da Michele.

Vito Califano