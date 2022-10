Pasta alla ciociara: l’antichissima ricetta romana con il segreto del ragù bianco più buono che c’è. Lo prepari e lo mangi quando vuoi

La ricetta che vi presento oggi è quella delle pasta alla ciociara. La Ciociaria è una terra ricca di tradizioni, in particolare quelle culinarie. Lì l’appetito non potrebbe mai mancare grazie alle innumerevoli pietanze e ricette che offre. I piatti più prelibati ruotano, quasi sempre, intorno alla carne. La ricetta in questione, infatti, è a base di carne macinata. Si tratta di un piatto ricco ma allo stesso semplice, ottimo anche per chi segue una sana alimentazione.

La molteplicità degli ingredienti fa si che le fettuccine alla ciociara possano essere anche un piatto unico in quanto contiene carboidrati, verdure e carne. La ricetta che vi lascio di seguito è per circa 4-5 persone per un piatto bello abbondante. Potrete prepararle anche per il pranzo della domenica visto che è molto sostanzioso.

Pasta alla ciociara, Ingredienti

500 gr di pasta ( qualsiasi formato andrà bene, dai rigatoni alle fettuccine)

300 gr di Carne macinata

100 gr di Prosciutto crudo

100 gr di Funghi

200 gr Piselli

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

parmigiano grattugiato

1/2 cipolla

Procedimento



In primis dovrete scegliere accuratamente un misto di carne da far macinare tra manzo e maiale così sarà molto più gustosa e sostanziosa. Il prosciutto crudo, invece, deve essere tagliato a fette doppie cosicché possa essere tagliato a listarelle e cucinarlo fino a diventare croccante. Ora potete procedere con la preparazione. In una pentola, unta con l’olio ai bordi, preparare il sugo con la carne macinata e la cipolla. Far soffriggere il tutto a fuoco lento fin quanto il contenuto non diventi dorato. Dopodiché aggiungere sale e pepe e la passata di pomodoro fino a cottura. Se volete, potete far sfumare con un po’ di vino bianco.

In una padella antiaderente far rosolare con un po’ d’olio il prosciutto crudo precedentemente tagliato a listarelle. Dopodiché uniteci anche i piselli e i funghi precedentemente tagliati in piccoli pezzi. Far cuocere per circa 15-20 minuti. Nel mentre, cuocere le fettuccine per circa 8 minuti. Una volta cotte unirle nella padella con tutto il soffritto di sugo, carne, e versare anche il preparato di funghi, prosciutto crudo e piselli. Amalgamare il tutto e spolverare con del parmigiano grattugiato. Infine, servire in piatti fondi con ulteriore spolverata di parmigiano. Buon appetito!

Pasta alla ciociara: l’antichissima ricetta romana con il segreto del ragù bianco più buono che c’è. Lo prepari e lo mangi quando vuoi scritto su Più Ricette da Imma Bartolo.