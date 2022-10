Pasta alla cipollara: Altro che gricia. La vera ricetta della tradizione romana. Facile, veloce e super cremosa

Le tagliatelle alla cipollara è un primo piatto tipico dell’Umbria, precisamente di Cannara, in provincia di Perugia. Ogni anno, nei primi 10 giorni di settembre, si svolge il festival della cipolla di Cannara che rende omaggio a uno degli ortaggi più strong della cucina mondiale. Un alimento che solo i più temerari sono capaci di utilizzare in molti piatti.

Si tratta di un primo piatto molto semplice ma allo stesso tempo gustoso per gli amanti della cipolla. In particolare, si tratta di una qualità di cipolla ancora più dolce di quella di Tropea .Il connubio perfetto è caratterizzato anche dalla presenza del guanciale. Gli ingredienti che di seguito vi lascio sono per circa 4-5 persone per un piatto bello abbondante.

Pasta alla cipollara, Ingredienti

450/500 gr di tagliatelle all’uovo ( vanno bene anche i rigatoni)

2 cipolle medie

2 fette spesse di guanciale

1/2 bicchiere di vino bianco

Parmigiano grattugiato e/o pecorino

Olio extravergine

Sale e Pepe q.b.

Al via col PROCEDIMENTO!

In primis, bisogna tagliare le cipolle in modo molto sottile e riporle in una padella antiaderente per farle cuocere con dell’olio extravergine fino a che non si imbiondiscano. Stufarle renderà più facile anche la loro digeribilità. Dopodiché, aggiungere il guanciale precedentemente tagliato a listarelle e farlo cuocere a fuoco alto sfumandolo con il vino bianco. Aggiungere anche sale e pepe.

Nel mentre, far cuocere le tagliatelle. Una volta cotte, farle saltare nella padella insieme agli altri ingredienti e aggiungere il parmigiano grattugiato. Attenzione: state prudenti a non far ritirare il preparato di olio, guanciale e cipolla altrimenti il tutto verrà molto secco. Nel caso stesse per accadere, aggiungete un po’ d’acqua di cottura per creare una crema. In ultimo, servite in un piatto fondo e spolverate con ulteriore parmigiano e/o pecorino. Buon appetito, vi leccherete i baffi! Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mette un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

