pasta-alla-crema-di-scampi,-il-primo-di-pesce-buonissimo.-come-farli-cremosi-senza-panna

La pasta alla crema di scampi e gamberi sono un primo piato di pesce profumato e ricco di sapore. La risuscita di questo piatto, sta sicuramente nella scelta del pesce fresco, poi dobbiamo aggiungerci la pazienza nel pulirlo e l’amore nel cucinarlo. Ecco appunto avete letto bene, oltre alla bontà delle materie prime, dovete aggiungere altri tre ingredienti, scelta, pazienza e amore.

Dedicate un poco di tempo alla realizzazione di questo fantastico primo piatto, sicuramente sarà gradito da tutti gli amanti dei crostacei. Non si tratta di una preparazione difficile, ma solo occorre dedicare un po’ di tempo, ma visto il risultato finale, sicuramente ne varrà la pena, i vostri ospiti e/o familiari saranno conquistati da tanta bontà. Potete scegliere scampi e gamberi secondo i vostri gusti, l’importante e che siano freschi, e condire la pasta sia corta che lunga, fresca oppure secca.

Pasta alla crema di scampi, Ingredienti:

180 gr di pasta fresca

250 gr di scampi

250 gr di gamberi

Olio evo

Prezzemolo

Sale

2 spicchi d’aglio

Procedimento:

Prima operazione da eseguire è sciacquare bene i crostacei sotto abbondante acqua corrente. Sgusciateli ed eliminate il filamento scuro. Mettete da parte i gamberi e gli scampi sgusciati, e dedicatevi a preparare il fumetto con gli scarti. In un tegame mettete un filo d’olio evo, unite l’aglio e il prezzemolo, e fate iniziare a soffriggere a fuoco dolce. Unite i carapaci e le teste dei crostacei, potette conservare qualche testa da usare nella preparazione del sugo, mescolate e fate rosolare il tutto per qualche minuto, poi coprite con un litro d’acqua e fate cuocere a fiamma lenta per trenta minuti, regolate di sale a fine cottura.

Trascorso il tempo di cottura del fumetto, mettete in una capiente padella un giro d’olio evo, unite lo spicchio d’aglio e le teste de crostacei tenute da parte, fate sfrigolare per qualche minuto, unite infine metà dei gamberi e gli scampi sgusciati, e fate insaporire il tutto. Mettete da parte le teste dei crostacei, e versate il contenuto della padella nel bicchiere del mixer, unite un poco di fumetto, e frullate il tutto.

Nella stessa padella mettete un altro giro d’olio evo, fate rosolare i crostacei sgusciati, e unite un poco di fumetto dei crostacei. Versate la pasta direttamente nella padella, e iniziate la cottura, unendo altro fumetto per completare la cottura. Se usate la pasta secca, potete scottarla per cinque minuti in acqua leggermente salata, e poi continuare la cottura risottandola in padella. A cottura quasi ultimata unite la crema dei crostacei, amalgamate tutto, impiattate completando il piatto con prezzemolo tritato.

