Oggi vedremo la ricetta della deficeria, o pasta alla frantoiana, tipica della tradizione ligure. In particolare questo primo piatto si preparava il primo giorno di spremitura dell’olio ed era di buon auspicio. Un piatto fortunato, quindi, che viene cotto direttamente nel condimento come se fosse un risotto.

Un condimento tutto particolare, perché a base di vino. La versione più antica prevede solo il vino e l’olio, ma per una versione più moderna e saporita potete scegliere di aggiungere dei tocchetti di prosciutto. Vediamo quindi come si prepara questa ricetta semplicissima che potrebbe essere tranquillamente una golosa alternativa alla classica pasta aglio, olio e peperoncino.

Pasta alla frantoiana (Deficeria), Ingredienti

500 g di pasta (maccheroni)

1/2 bicchiere d’olio di prima spremitura

foglia d’alloro 1

pecorino locale grattugiato q.b.

acqua 1/2 litro

vino bianco secco 2 litri

sale q.b.

dadini di prosciutto ( non obbligatori)

Preparazione

Per realizzare la pasta alla frantoiana dovete per prima cosa unire l’acqua e il vino e metterli sul fuoco. Aggiungete l’alloro e il sale per insaporire e portate a ebollizione. Appena il liquido comincia a bollire, potete aggiungere la pasta. Abbassate il fuoco e fate cuocere finché tutto il vino non sarà evaporato. In questo modo avrete ottenuto una specie di risotto.

E’ molto importante dosare l’acqua e il vino a seconda della quantità della pasta versata. Se infatti vedrete che a fine cottura c’è ancora troppo liquido alzate la fiamma per accelerare l’evaporazione, se invece troppo secchi, aggiungete ancora un po’ di acqua bollente. Quando la pasta sarà pronta ppegnete il fuoco e condite il tutto con l’olio e il pecorino. A questo punto potete decidere se aggiungere o meno il prosciutto.

Pasta alla Frantoiana, il piatto ligure più buono e veloce dell’aglio e olio. “Cremosissima con trucco del vino” scritto su Più Ricette da Redazione.

