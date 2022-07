Pasta alla Gattopardo, la ricetta siciliana del sugo più cremoso che c’è. Si fa in 10 minuti per un pranzo veloce e goloso

La Pasta alla Gattopardo è una ricetta davvero semplice, veloce e molto golosa. Un piatto salva pranzo o cena perchè si può preparare con quello che si ha in frigo in modo da non dover buttare nulla. Infatti gli ingredienti principali oltre il sugo sono appunto prosciutto cotto o mortadella, grazie ai quali il sugo prende ancora più sapore. Se poi volte un tocco di cremosità la ricetta prevede anche l’aggiunta di panna , ma se non volete troppe calorie potrete anche farne a meno, sarà buonissima ugualmente. Vediamo quindi come si prepara. Scopri altre RICETTE DI PRIMI PIATTI semplici e golosi.

Pasta alla Gattopardo, Ingredienti

600 ml Passata di pomodoro

100 gr mortadella a fette

100 gr prosciutto a fette

mezza cipolla bianca

350 g pasta (maccheroni, penne, fusilli)

50 ml panna per cucina (se la preferita)

3 cucchiai olio evo

Sale q.b

q.b. parmigiano grattugiato

Preparazione

Iniziamo la preparazione della nostra pasta alla Gattopardo. Quindi una una padella bella capiente versare l’olio extra vergine di oliva e aggiungere la cipolla che deve stata tagliata molto finemente. Quando sarà imbiondita aggiungere la passata di pomodoro e abbassare la fiamma al minimo. Quindi lasciare in cottura per almeno un quarto d’ora.

Nel frattempo cuoce la passata, tritare grossolanamente in un mixer le fette di prosciutto cotto insieme alla mortadella. Non deve venire una crema ma bisogna lasciare dei pezzettini per rendere il tutto più buono. Aggiungere quindi il composto di salumi al sugo, aggiustare di sale, mescolare bene e continuare la cottura per altri 15 minuti. Qualche minuto prima che si completi la cottura si può aggiungere la panna, un pizzico di noce moscata e un paio di cucchiaio di parmigiano grattugiato, mescolare bene lasciare andare sul fuoco un altro paio di minuti.

Intanto che il sugo completa la sua preparazione, mettere sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Quindi versare la pasta una volta giunta a ebollizione. Scolare qualche minuto prima del tempo indicato sulla confezione in modo che la pasta sia al dente. Quindi versare la pasta nel sugo di cottura e aumentare la fiamma facendo completare la cottura nella passata stessa. Impiattare e servire con un’altra spruzzata di parmigiano. La nostra pasta alla gattopardo è pronta. Buon appetito. Scopri altre RICETTE SICILIANE

