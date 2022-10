pasta-alla-giovannona,-altro-che-norma.-il-primo-della-domenica-super-cremoso-con-il-trucco-del-cucchiaino

Oggi vedremo la ricetta della pasta alla Giovannona, un primo piatto molto ricco e completo da preparare quando si ha particolarmente fame. Se siete a dieta e avete solo un pasto libero, vorrete darci dentro. Se non siete a dieta e siete dei buongustai, vorrete prepararla anche più volte la settimana.

Se non avete tempo e modo di cenare e volete rimpinzarvi a pranzo, questo è proprio quello che fa per voi. Un mix di ingredienti che va dal primo al secondo al contorno. Non manca nulla: salsicce, funghi, melanzane, pomodoro, con l’aggiunta della panna che non guasta mai per un risultato cremoso da leccarsi i baffi.

Pasta alla Giovannona, Ingredienti

maccheroni rigati 400 g

salsicce 5 piccole

champignon a fette 150 g

melanzana grande 1

passata di pomodoro 700 ml

panna da cucina 200 ml

cipolla 1

zucchero 1 cucchiaino

parmigiano reggiano grattugiato q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare la vostra pasta alla Giovannona è pensare agli ortaggi. Lavate bene i funghi champignon e tagliateli a fettine. La melanzana invece andrà tagliata a dadini. In una padella mettete la melanzana insieme all’olio e fatela soffriggere finché sarà tenera e ben cotta. In un’altra padella fate imbiondire la cipolla tagliata finemente insieme all’olio.

Dopodiché aggiungete la salsiccia privata della sua pelle e sbriciolata. Fatela cuocere insieme alla cipolla per cinque minuti. Adesso è il momento di aggiungere i funghi champignon e la melanzana già cotta. Fate cuocere il tutto insieme per qualche minuto, quindi aggiungete la passata di pomodoro, lo zucchero, il sale e il pepe. Adesso potete mettere l’acqua (ben salata) sul fuoco per la pasta.

Il sugo infatti dovrà restringersi bene, cuocendo per almeno quindici minuti. Quando la pasta sarà cotta, scolatela e versatela nella padella con il condimento. Amalgamate bene il tutto e aggiungete la panna a fuoco spento. La vostra pasta alla Giovannona è pronta per essere servita. Impiattate e aggiungete una bella manciata di parmigiano reggiano grattugiato. Buon appetito.

Pasta alla Giovannona, altro che norma. Il primo della domenica super cremoso con il trucco del cucchiaino scritto su Più Ricette da Redazione.

Mata