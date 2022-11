La pasta alla gricia è un piatto molto semplice della tradizione romana, di cui sono sicuramente molto famosi i suoi primi. Gli ingredienti sono pochi, ma proprio questo rende difficile la sua preparazione. E’ importante bilanciarli bene e soprattutto utilizzare prodotti di qualità. Il pecorino romano deve essere non ancora grattugiato, e il guanciale deve essere fresco. Insomma, dimenticate la pancetta in scatola o il formaggio in busta. Il piatto prende il nome dal colore quasi grigio che assume dopo aver mischiato insieme il formaggio e il pepe. Vediamo adesso la sua preparazione.

Pasta alla gricia, Ingredienti

spaghetti 400 g

guanciale 300 g

pecorino romano 250 g

sale e pepe q.b.

acqua di cottura q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare la vostra pasta alla gricia è mettere sul fuoco la pentola con l’acqua che servirà per la cottura degli spaghetti. Salatela leggermente perché il pecorino e il guanciale sono già molto saporiti. Intanto che la pasta è in cottura, potete passare alla preparazione degli ingredienti. Tagliate il guanciale a pezzi, eliminando prima la cotenna.

Questa potrà essere aggiunta all’acqua della pasta, per darle sapore. Fate soffriggere il guanciale in una padella antiaderente, senza aggiungere olio né altri grassi, finché non diventerà bello croccante. Asciugatelo con della carta da cucina e mettetelo da parte. Grattugiate il pecorino romano e mettetelo in una padella.

Quando la pasta è al dente, mettete da parte un bicchiere di acqua di cottura. Scolate la pasta, versatela nella padella dove avete messo il pecorino, insieme al bicchiere di acqua di cottura, al pepe e al guanciale. Accendete la fiamma e saltate tutto insieme velocemente. La vostra pasta alla gricia è pronta per essere servita.

Pasta alla gricia del Testaccio, la migliore d’Italia. Lo chef svela il trucco: “Ecco cosa si mette nell’acqua di cottura” scritto su Più Ricette da Maria.

Mata