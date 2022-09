Pasta alla Guardì, mai mangiato un primo più cremoso. Si fa in 10 minuti col trucchetto del “pomodoro rosato” della tradizione sorrentina

La pasta alla Guardì è un primo piatto facilissimo da preparare e davvero super cremoso. Originario della costiera sorrentina, è davvero una ricetta golosa che si può preparare anche all’ultimo minuto per degli ospiti improvvisi, farà davvero contenti tutti. Gli ingredienti sono semplici e di facile reperibilità, il formato di pasta è indifferente, questo sugo si sposa davvero con tutto dalle penne, ai ravioli, alla pasta lunga. Vediamo quindi come si prepara

Pasta alla Guardì, Ingredienti

350 g. di pasta ( formato a scelta)

200 ml. di panna da cucina

1/2 cipolla

2 barattoli di pomodorini pelati

vino bianco mezzo bicchiere

200 g. di gamberetti ( sgusciati o congelati)

prezzemolo fresco q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Pasta alla Guardì, Procedimento

Iniziamo a preparare la nostra pasta alla Guardì mettendo sul fuoco una abbondante pentola d’acqua salata e lasciamo che bolla. Nel frattempo laviamo i gamberetti freschi e sgusciati ( oppure usiamo i congelati, che prima avremo fatto scongelare lentamente in frigorifero) e mettiamoli da parte. Prendiamo quindi la cipolla, sbucciamola, laviamola ( in modo che non ci faccia piangere) e tagliamola a fettine molto sottili. Tritiamo anche un ciuffetto di prezzemolo fresco. Una volta preparati tutti gli ingredienti passiamo alla preparazione del piatto.

In una padella bella capiente mettiamo a riscaldare abbondante olio di oliva, quando sarà caldo versiamo dentro la cipolla e facciamo rosolare, quindi quando sarà bella dorata aggiungiamo anche i gamberetti e facciamo saltare giusto un paio di minuti a fiamma vivace. Quindi sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco e lasciamo che evapori. Fatto ciò aggiunggiamo in pentola anche i due pelati di pomodorini e lasciamo in cottura mescolando di tanto in tanto con un mestolo di legno per una decina di minuti.

Quando il sughetto sarà bello ristretto aggiungiamo anche metà della panna e continuiamo a mescolare creando un bel colore rosato. Nel frattempo lessiamo la pasta scelta rispettando i tempi di cottura della confezione. Quando sarà cotta scoliamola e versiamola direttamente nella padella col sugo aggiungendo anche l’altra metà della pnna rimasta, Facciamo saltare il tutto giusto un minuto a fiamma vivace, facendo attenzione a non far asciugare la panna. La nostra pasta alla Guardì è pronta. Impiattiamo e decoriamo con il prezzemelo tritato fresco. Buon appetito!

