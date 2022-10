Pasta alla lardiata napoletana, l’antica tradizione dal 1948. Più buona del ragù con l’ingrediente segreto: “Ne serve un cucchiaio”

La pasta alla lardiata è un primo piatto tipico della cucina tradizionale napoletana, in particolare quella più antica e povera. In gergo napoletano viene chiamata anche A’ lardiat, allardiat, o’lardiat poiché l’ingrediente fondamentale è il lardo di colonnata. Di solito si usa cucinare questo primo piatto con i ziti o con la pasta lunga ma spezzata. Ognuno può usare il tipo di pasta che più preferisce. Si crea un mix di ingredienti sostanziosi dal sapore esplosivo. Per tale motivo, la ricetta che vi indico è per circa 4-5 persone.

Pasta alla lardiata napoletana, Ingredienti

400 g di ziti

300 g di pomodori del piennolo o san marzano

130 gr. di lardo di colonnata

cipolla q.b.

peperoncino o pepe q.b.

1 cucchiaio di sugna o 2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

mezzo bicchiere di vino rosso secco

parmigiano e pecorino grattugiati

Basilico fresco e Sale q.b.

Procedimento

Iniziamo a preparare la nostra pasta alla lardiata napoletana preparando in primis gli ingredienti. Quindi bisogna tagliare i pomodorini in 2 parti dopo averli lavati e asciugati, e successivamente bisogna fare il lardo a pezzetti e batterlo bene. In una padella antiaderente versare pomodori, sugna o olio, cipolla tritata e fatela dorare a fuoco lento. Aggiungete poi il lardo per farlo sciogliere e far diventare tutto il composto una vera crema. Sfumate con del vino rosso. Condite con sale e un po’ di basilico.

Nel mentre cuocere gli ziti e, una volta cotti al dente, aggiungerli nella padella del sugo con mestolo di acqua di cottura e fate amalgamare per bene tutto. Servite nei piatti e in superficie fate una bella spolverata di parmigiano e pecorino, precedentemente mischiati, e pepe o peperoncino. Vi leccherete i baffi. Buon appetito!

