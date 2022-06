pasta-alla-mediterranea,-il-piatto-fresco-dell’estate-che-si-cucina-con-poco

La Pasta con broccoli e tonno è un primo piatto fresco e delicato, in un abbinamento sfizioso ideale per l’estate, con un condimento mediterraneo che piace a tutti!

Una ricetta sana, semplice e gustosa, preparata con ingredienti semplici e genuini: i broccoli, ricchissimi di benefici, vitamine, sali minerali, ed il tonno, che se pur in scatola, mantiene alti valori nutrizionali, proteine, Omega3, Iodio; un primo piatto semplice e veloce, che si prepara in pochissimi minuti mentre cuoce la pasta: l’aggiunta di tonno, olive e altri ingredienti, rende questo condimento davvero gustoso.

I broccoli vengono prima lessati, poi passati in padella con tonno sminuzzato, olive, capperi, alici e peperoncino; quando la pasta è cotta, si unisce al condimento ed il piatto è pronto!

Un piatto leggero ma saporito, perfetto per chi segue un regime dietetico o semplicemente è attento alla linea;

un’ottima soluzione come pasto unico perché è una ricarica di nutrimento completo, ideale per un pranzo veloce, o da portare in ufficio perché ottimo da gustare anche a temperatura ambiente.

Vediamo la ricetta!

Pasta con broccoli e tonno

Ingredienti per 4 porzioni

360 g di pasta corta, fusilli, caserecce o penne

300 g di broccoli, lessati

una decina di olive nere denocciolate

120 g di tonno sott’olio

uno spicchio aglio

una manciata di capperi

qualche acciuga sott’olio

origano

olio extravergine d’oliva

peperoncino in polvere

sale e pepe

Preparazione

In un tegame fate rosolare l’aglio in un filo di olio extravergine di oliva; aggiungete le cime dei broccoli e schiacciatele con una forchetta,

togliete dal fuoco ed unite il tonno non sgocciolato, le olive a metà, sale, una macinata di pepe, una punta di peperoncino, origano, le acciughe sbriciolate ed i capperi.

Lessate la pasta con un poco di sale e, nel frattempo versate mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta nel tegame con il condimento. Scolate la pasta e versatela nel tegame con il condimento: saltate la Pasta con broccoli e tonno, impiattate e servite in tavola!

