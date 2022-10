Pasta alla Monzese, il sugo più cremoso che c’è, pronto in 10 minuti mentre si cuoce la pasta, meglio della carbonara

La pasta alla monzese è un piatto tipico della tradizione lombarda e in particolare della Brianza. Un primo piatto molto buono, ma soprattutto semplice da preparare e con pochi ingredienti. Ovviamente, parlando della Lombardia, non può mancare l’amatissimo zafferano. Ma non solo: a dare più sapore a questi maccheroni sono la salsiccia e la panna da cucina. Il risultato è molto cremoso, dal gusto intenso e pronto a soddisfare i vostri palati. Se volete cucinarlo perfettamente così come solo in una casa del nord Italia, dovete seguire esattamente la seguente ricetta.

Pasta alla Monzese, Ingredienti:

pasta (penne) 200 g

salsiccia luganega 100 g

panna animale da cucina 50 ml

aglio 1 spicchio

zafferano 1 bustina

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

La preparazione della pasta alla monzese è velocissima. La prima cosa che dovete fare è pensare già alla pasta, perché il condimento è veramente semplice e non ha bisogno di molta cottura. In una pentola capiente mettete a bollire l’acqua con un po’ di sale. Mentre aspettate che bolle, preparate il resto. In una padella antiaderente ponete la salsiccia luganega e lo spicchio di aglio schiacciato. Lasciate che la carne cuocia nel suo stesso grasso e girate spesso per non farla attaccare. Una volta ultimata la cottura, togliete l’aglio e il grasso in eccesso. Intanto, buttate la pasta nell’acqua che bolle.

Mentre le penne sono in cottura, continuate con il condimento. Nella padella con la salsiccia aggiungete la panna da cucina (potete utilizzare anche un altro tipo di formaggio spalmabile), aggiustate di sale e pepe e portate a bollore. Spegnete successivamente il fuoco in attesa che la pasta sia pronta. Dentro una ciotolina, stemperate la bustina di zafferano con un paio di cucchiai di acqua di cottura. Aggiungetelo al condimento e mischiate. Una volta che la pasta è pronta, versatela nella padella con un po’ di acqua di cottura e amalgamate bene il tutto. La vostra pasta alla monzese è pronta per essere servita.

