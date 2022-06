Pasta alla Norma, la ricetta di chef Rubio: il tocco dello chef: “Ecco cosa faccio prima di mettere la ricotta salata”

Leggi anche–>>Cannoli di melanzane: la versione fredda simile alla parmigiana, perfetta per l’estate!

INGREDIENTI della pasta alla Norma di Chef Rubio

2 Melanzane

Pelati da sugo

Aglio

Basilico

400 gr Mezze Maniche

Ricotta salata ben stagionata

Sale Grosso

Sale Fino

Pepe Nero

Olio Extravergine di Oliva

Olio di Semi di Arachide

Leggi anche–>Il rotolo di frittata più bello e cremoso che c’è di Benedetta: formaggioso e saporito

PREPARAZIONE:

Soffriggere l’aglio in olio extravergine fino a che non sia leggermente dorato, togliere quindi l’aglio e aggiungere i pelati, salare e lasciar cuocere a fuoco bassissimo per circa 30 min con coperchio fino ad ottenere una salsa morbida ed ben tirata.

Pulire e mondare le melanzane, tagliarle a cubetti di 2 cm per lato e friggerle in olio ben caldo. Salare leggermente e lasciarle asciugare su carta assorbente.

Quando il sugo sarà pronto, aggiungere le melanzane e lasciare insaporire a fuoco spento. Cuocere la pasta in acqua non troppo salata, scolarla al dente e mantecarla nel sugo.Servire aggiungendo direttamente nel piatto il Basilico fresco a pezzetti e la Ricotta salata grattugiata al momento.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mettete un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Pasta alla Norma, la ricetta di chef Rubio: il tocco dello chef: “Ecco cosa faccio prima di mettere la ricotta salata” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.