Pasta alla Palermo Milano solo andata. “Questo ingrediente abbinato alle melanzane farà impazzire tutti per la bontà”

La Pasta alla Palermo Milano è in realtà una ricetta tipica della cucina napoletana, ma c’è una variazione che piace particolarmente ai milanesi. Non sempre i nominativi affibbiati ai piatti si collegano realmente alle città: basti pensare alla genovese, che nulla ha a che fare con Genova, o alla parmigiana che non è stata inventata a Parma. Anche in questo caso, il tipo di primo piatto con le melanzane ha in realtà un sapore tutto partenopeo. Ma al giorno d’oggi ogni alimento viene presentato in chiave moderna, e le varianti sono tantissime. Nella seguente ricetta la variante a dare il tocco del nord è lo zafferano.

Pasta alla Palermo Milano, Ingredienti per 4 persone

Maccheroni 400 grammi

Melanzane 2

Scamorza 250 grammi

Passata di pomodoro 300 ml

Cipolla mezza

Olio Evo 60 grammi

Parmigiano grattugiato 200 grammi

Zafferano 5 grammi

Vino bianco mezzo bicchiere

Pasta alla Palermo Milano , Preparazione

Per prima cosa far dorare la cipolla nell’olio scaldato in una pentola, quindi versare la passata di pomodoro. Far cuocere per mezz’ora abbondante da iniziare a contare quando la salsa incomincia a bollire. Intanto possiamo cominciare a preparare gli altri ingredienti. Bisogna tagliare a dadini sia le melanzane che la scamorza.

In una padella intanto far scaldare il restante olio, quindi far saltare le melanzane per una decina di minuti. E’ a questo punto che interviene la variante milanese della pasta alla siciliana. Lo zafferano infatti deve essere sciolto nel vino bianco, quindi deve essere utilizzato per far sfumare le melanzane. Aggiunto il vino e lo zafferano, bisogna far cuocere a fuoco vivo per cinque minuti, facendo saltare le melanzane di continuo. Adesso è il tempo di passare alla cottura della pasta.

Quando questa è pronta, bisogna mescolarla in una zuppiera insieme alle melanzane, alla scamorza, alla passata di pomodoro e al parmigiano grattugiato. La pasta alla siciliana col tocco milanese è pronta. Ma se preferite potete passarla in forno a 180 gradi per venti minuti. In questo modo lo strato superiore dei maccheroni sarà leggermente abbrustolito. Come tocco finale, bisogna aggiungere il basilico.

