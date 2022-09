Pasta alla pizza, buonissima e perfetta da preparare all’ultimo momento. Farà impazzire tutti

La pasta pizza, con mozzarella e pomodoro è uno di quei piatti veloci e pratici che risolvono sempre ogni imprevisto, dalla mancanza di tempo, all’arrivo di ospiti improvvisi: sarà sicuramente apprezzata da tutti!

Dopo aver messo l’acqua a bollire per cuocere la pasta, una veloce occhiata al frigorifero, cercando un’idea di sugo da preparare: ci sono sempre mozzarelle, pomodorini, e due fette di prosciutto cotto rimaste;

ed ecco l’idea semplice e saporita, un primo piatto fresco, dal sapore inconfondibile di pizza, che porterà un po’ d’estate in tavola!

L’accostamento classico della mozzarella con il pomodoro funziona sempre, mentre l’aggiunta del prosciutto cotto ne arricchisce il sugo, rendendo questa ricetta improvvisata talmente buone da riproporla spesso;

semplice e velocissima, si prepara nel tempo di cottura della pasta: conquisterà davvero tutti!

Pasta pizza con mozzarella e pomodoro

Ingredienti per 3 porzioni

250 g di pasta di semola nel formato sedanini, o altro formato a piacere

10 pomodorini ciliegini

200 g di mozzarella vaccina, fiordilatte

mezzo bicchiere di polpa di pomodoro

50 g di prosciutto cotto a fettine

mezza cipolla

qualche foglia di basilico

origano

due cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Procedimento

Mettete a bollire l’acqua salata per la pasta;

nel frattempo lavate e tagliate i pomodorini pezzetti e conditeli in un ciotolina con olio, sale ed origano;

sbriciolate il prosciutto cotto e tagliate a cubetti le mozzarelle.

In un piccolo tegame fate appassire la cipolla con l’olio, aggiungete la polpa di pomodoro, origano, basilico, sale e pepe, e fate restringere qualche minuto: unite il prosciutto e lasciate insaporire.

Scolate la pasta al dente, ributtatela in pentola, rimettetela sul fuoco, aggiungete il sugo di pomodoro e prosciutto, e mescolate per insaporirla;

togliete la pentola dal fuoco, mescolate la pasta con il parmigiano, aggiungete anche la mozzarella tenendone qualche cubetto da parte, girando brevemente per evitare che si reimpasti.

Servite nei piatti, aggiungendo una cucchiaiata della dadolata di pomodorini e cubetti di mozzarella fresca, una spolverata di parmigiano ed origano, ed un giro d’olio finale;

decorate a piacere con qualche foglia di basilico.

Potete arricchire questa ricetta con aggiunta di olive, capperi, tonno o acciughe.

